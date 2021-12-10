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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Спорт Ресифи - Атлетико Паранаэнсе
Спорт Ресифи - Атлетико Паранаэнсе: обзор матча 10 декабря 2021
Спорт Ресифи
10.12.2021, пятница, 03:30
Бразилия. Серия А, 38 тур
1 : 1
Завершен
Атлетико Паранаэнсе
29'
Микаэл
43'
Келлвен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спорт Ресифи - Атлетико Паранаэнсе
67'
Замена
Биссоли
️️️️
V. Alessandro Mingotti
Пенальти не реализован!
E. Felipe
64'
56'
Желтая карточка
M. Azevedo
Замена
Л. Джуба
️️️️
П. Мосселин
46'
43'
ГОЛ! 1:1!
Келлвен
ГОЛ! 1:0!
Микаэл
29'
Желтая карточка
E. Felipe
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спорт Ресифи
6
Сандер
ЦФ
87
Микаэл
ЦФ
97
Everton Felipe
ЦФ
5
Ronaldo Henrique
ЦФ
94
Паулиньо Мосселин
ЦФ
15
Rafael Thyere
ЦФ
4
Чико
ЦФ
Атлетико Паранаэнсе
3
Лукас Фассон
ЦЗ
32
Vinicius Alessandro Mingotti
ЦФ
10
Jaderson
ЦФ
6
Márcio Azevedo
ЦФ
30
Луан Патрик
ЦФ
12
Келлвен
ЦФ
24
Бенто
ЦФ
Главный тренер
Милтон Мендес
Спорт Ресифи
13
Renzo
ЦЗ
18
Betinho
ЦФ
70
Cristiano
ЦФ
50
Italo
ЦФ
22
Santiago TrÃ©llez
ЦФ
46
Лучано Джуба
ЦФ
2
Хайнер
ЦФ
1
Маилсон
ЦФ
Атлетико Паранаэнсе
7
Биссоли
ЦФ
24
Лео Линк
ЦФ
5
5
4
Чико
15
94
Мосселин
97
1-5
3
Фассон
10
24
Бенто
12
Келлвен
30
Патрик
6
94
Мосселин
46
Джуба
46
Джуба
94
Мосселин
32
7
Биссоли
7
Биссоли
32
Остались в запасе
Спорт Ресифи
Атлетико Паранаэнсе
13
Renzo
ЦЗ
18
Betinho
ЦФ
70
Cristiano
ЦФ
50
Italo
ЦФ
22
Santiago TrÃ©llez
ЦФ
2
Хайнер
ЦФ
1
Маилсон
ЦФ
24
Лео Линк
ЦФ
Главный тренер
Милтон Мендес
Остались в запасе
13
Renzo
ЦЗ
18
Betinho
ЦФ
70
Cristiano
ЦФ
50
Italo
ЦФ
22
Santiago TrÃ©llez
ЦФ
2
Хайнер
ЦФ
1
Маилсон
ЦФ
Остались в запасе
24
Лео Линк
ЦФ
Главный тренер
Милтон Мендес
Статистика матча Спорт Ресифи - Атлетико Паранаэнсе
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Спорт Ресифи
Бразилия. Серия А, 38 тур
Спорт Ресифи
0 : 4
07.12.2025
Гремио
Бразилия. Серия А, 37 тур
Баия
2 : 0
04.12.2025
Спорт Ресифи
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
3 : 0
29.11.2025
Спорт Ресифи
Бразилия. Серия А, 35 тур
Спорт Ресифи
1 : 3
24.11.2025
Витория
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
3 : 2
19.11.2025
Спорт Ресифи
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Мирассол
- : -
30.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Паранаэнсе
4 : 2
22.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 3
05.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Витория
1 : 1
24.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Информация о матче
Стадион:
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