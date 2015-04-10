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Расписание матчей
Кубок Либертадорес
Атлетико Минейро - Санта-Фе
Атлетико Минейро - Санта-Фе: обзор матча 10 апреля 2015
Атлетико Минейро
10.04.2015, пятница, 02:45
Кубок Либертадорес, группа 1, 4 тур
2 : 0
Завершен
Санта-Фе
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Матчи команд
Атлетико Минейро
Копа Судамерикана, Финал
Атлетико Минейро
- : -
22.11.2026
Бока Хуниорс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Мирассол
0 : 0
15.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Атлетико Минейро
0 : 1
30.10.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
3 : 2
27.10.2026
Атлетико Минейро
Копа Судамерикана, 1/2 финала
Монтевидео Сити Торке
2 : 0
22.10.2026
Атлетико Минейро
Санта-Фе
Колумбия. Примера А, 19 тур
Интернасьонал де Богота
0 : 2
14.11.2026
Санта-Фе
Колумбия. Примера А, 18 тур
Санта-Фе
5 : 0
08.11.2026
Депортиво Пасто
Колумбия. Примера А, 17 тур
Кукута Депортиво
1 : 0
05.11.2026
Санта-Фе
Колумбия. Примера А, 5 тур
Атлетико Насьональ
2 : 0
30.10.2026
Санта-Фе
Колумбия. Примера А, 14 тур
Санта-Фе
2 : 1
27.10.2026
Атлетико Букараманга
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Атлетико Минейро
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