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Расписание матчей
Кубок Либертадорес
Атлетико Минейро - Коло-Коло
Атлетико Минейро - Коло-Коло: обзор матча 23 апреля 2015
Атлетико Минейро
23.04.2015, четверг, 01:45
Кубок Либертадорес, группа 1, 6 тур
2 : 0
Завершен
Коло-Коло
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Личные встречи
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Статистика матча Атлетико Минейро - Коло-Коло
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0
0
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0
Матчи команд
Атлетико Минейро
Копа Судамерикана, Финал
Атлетико Минейро
- : -
22.11.2026
Бока Хуниорс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Мирассол
0 : 0
15.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Атлетико Минейро
0 : 1
30.10.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
3 : 2
27.10.2026
Атлетико Минейро
Копа Судамерикана, 1/2 финала
Монтевидео Сити Торке
2 : 0
22.10.2026
Атлетико Минейро
Коло-Коло
Чили. Примера, 28 тур
Коло-Коло
- : -
23.11.2026
Универсидад Католика
Чили. Примера, 27 тур
Ньюбленсе
1 : 2
08.11.2026
Коло-Коло
Чили. Примера, 26 тур
Коло-Коло
6 : 1
31.10.2026
Универсидад де Консепсьон
Чили. Примера, 25 тур
Палестино
1 : 1
25.10.2026
Коло-Коло
Чили. Примера, 24 тур
Кокимбо Унидо
5 : 2
11.10.2026
Коло-Коло
Чили. Примера, 23 тур
Коло-Коло
1 : 1
13.09.2026
Депортес Консепсьон
Информация о матче
Стадион:
Раймундо Сампайо
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Атлетико Минейро
Коло-Коло
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