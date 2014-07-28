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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Сан-Хосе - Атлетико
Сан-Хосе - Атлетико: обзор матча 28 июля 2014
Сан-Хосе
28.07.2014, понедельник, 03:00
Товарищеские матчи
0 : 0
Счет по пенальти – 3 : 4
Завершен
Атлетико
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Сан-Хосе - Атлетико
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Сан-Хосе
США. МЛС, 1/8 финала
Сан-Хосе
- : -
25.11.2026
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3 : 1
08.11.2026
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Сан-Хосе
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01.11.2026
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США. МЛС, 33 тур
Сан-Хосе
2 : 2
29.10.2026
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США. МЛС, 32 тур
Даллас
3 : 0
25.10.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 31 тур
Сан-Хосе
1 : 1
18.10.2026
Нэшвилл
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Испания. Примера, 13 тур
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- : -
22.11.2026
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Испания. Примера, 12 тур
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08.11.2026
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Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
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Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
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