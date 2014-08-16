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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Атлетико - Сампдория
Атлетико - Сампдория: обзор матча 16 августа 2014
Атлетико
16.08.2014, суббота, 23:59
Товарищеские матчи
2 : 0
Завершен
Сампдория
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Атлетико - Сампдория
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Атлетико
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Информация о матче
Стадион:
Рияд Эйр Метрополитано
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