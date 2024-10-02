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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Бенфика - Атлетико
Бенфика - Атлетико: обзор матча 02 октября 2024
Бенфика
02.10.2024, среда, 22:00
Лига чемпионов, 2 тур
4 : 0
Завершен
Атлетико
13'
К. Актюркоглу
52'
А. Ди Мария (П)
75'
А. Бах
84'
О. Кекчю (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бенфика - Атлетико
90'
+5
Желтая карточка
А. Корреа
Замена
А. Силва
️️️️
А. Бах
86'
Замена
Л. Баррейро
️️️️
О. Кекчю
86'
ГОЛ с пенальти! 4:0!
О. Кекчю
84'
83'
Желтая карточка
Х. Хименес
83'
Желтая карточка
Рейнилду
ГОЛ! 3:0!
А. Бах
Пас отдал
Я. Бесте
75'
Замена
Я. Бесте
️️️️
К. Актюркоглу
71'
Замена
Б. Роллхайзер
️️️️
А. Ди Мария
71'
70'
Желтая карточка
Х. Серрано
Замена
З. Амдуни
️️️️
В. Павлидис
60'
60'
Замена
Д. Симеоне
️️️️
Х. Альварес
ГОЛ с пенальти! 2:0!
А. Ди Мария
52'
46'
Замена
К. Галлахер
️️️️
Коке
46'
Замена
Х. Серрано
️️️️
Р. Де Пауль
46'
Замена
А. Серлот
️️️️
А. Гризманн
33'
Замена
Н. Молина
️️️️
М. Льоренте
Желтая карточка
Ф. Эушнес
22'
ГОЛ! 1:0!
К. Актюркоглу
Пас отдал
Ф. Эушнес
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бенфика
1
Анатолий Трубин
ВР
18
Альваро Каррерас
ЛЗ
44
Томаш Араужо
ЦЗ
30
Николас Отаменди
(К)
ЦЗ
6
Александер Бах
ПЗ
7
Керем Актюркоглу
ЛВ
14
Фредрик Эушнес
ОП
12
Флорентину
ОП
10
Оркун Кекчю
ЦП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
14
Вангелис Павлидис
ЦФ
Главный тренер
Бруну Лажи
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
16
Самуэль Лино
ЛВ
7
Родриго Де Пауль
ЦП
6
Коке
(К)
ЦП
14
Маркос Льоренте
ЦП
28
Аксель Витсель
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
19
Хулиан Альварес
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Бенфика
24
Самуэль Соареш
ВР
31
Андре Гомеш
ВР
14
Антониу Силва
ЦЗ
44
Адриан Байрами
ЦЗ
12
Исса Каборе
ПЗ
21
Андреас Шельдеруп
ЛВ
19
Ян-Никлас Бесте
ЛВ
18
Леандро Баррейро
ЦП
25
Джанлука Престианни
ПВ
32
Бенхамин Роллхайзер
ПВ
11
Зеки Амдуни
ЦФ
19
Артур Кабрал
ЦФ
Атлетико
31
Антонио Гомис
ВР
1
Хуан Муссо
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
36
Херонимо Спина
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
20
Науэль Молина
ПЗ
20
Джулиано Симеоне
ЛВ
42
Хави Серрано
ЦП
8
Конор Галлахер
ЦП
18
Тома Лемар
АП
17
Родриго Рикельме
ПВ
9
Александр Серлот
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Трубин
18
Каррерас
44
Араужо
30
Отаменди
6
Бах
14
Эушнес
12
Флорентину
10
Кекчю
7
Актюркоглу
11
Ди Мария
14
Павлидис
2-4-2-2
13
Облак
20
Хименес
17
Рейнилду
6
Коке
14
Льоренте
28
Витсель
7
Де Пауль
10
Корреа
16
Лино
19
Альварес
7
Гризманн
6
Бах
14
Силва
14
Силва
6
Бах
10
Кекчю
18
Баррейро
18
Баррейро
10
Кекчю
7
Актюркоглу
19
Бесте
19
Бесте
7
Актюркоглу
11
Ди Мария
32
Роллхайзер
32
Роллхайзер
11
Ди Мария
14
Павлидис
11
Амдуни
11
Амдуни
14
Павлидис
14
Льоренте
20
Молина
20
Молина
14
Льоренте
7
Де Пауль
42
Серрано
42
Серрано
7
Де Пауль
6
Коке
8
Галлахер
8
Галлахер
6
Коке
19
Альварес
20
Симеоне
20
Симеоне
19
Альварес
7
Гризманн
9
Серлот
9
Серлот
7
Гризманн
Остались в запасе
Бенфика
Атлетико
24
Самуэль Соареш
ВР
31
Андре Гомеш
ВР
44
Адриан Байрами
ЦЗ
12
Исса Каборе
ПЗ
21
Андреас Шельдеруп
ЛВ
25
Джанлука Престианни
ПВ
19
Артур Кабрал
ЦФ
Главный тренер
Бруну Лажи
31
Антонио Гомис
ВР
1
Хуан Муссо
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
36
Херонимо Спина
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
18
Тома Лемар
АП
17
Родриго Рикельме
ПВ
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
24
Самуэль Соареш
ВР
31
Андре Гомеш
ВР
44
Адриан Байрами
ЦЗ
12
Исса Каборе
ПЗ
21
Андреас Шельдеруп
ЛВ
25
Джанлука Престианни
ПВ
19
Артур Кабрал
ЦФ
Остались в запасе
31
Антонио Гомис
ВР
1
Хуан Муссо
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
36
Херонимо Спина
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
18
Тома Лемар
АП
17
Родриго Рикельме
ПВ
Главный тренер
Бруну Лажи
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Бенфика - Атлетико
1
4
Всего ударов по воротам
19
4
Удары в створ
11
0
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
4
2
Нарушения
6
8
Офсайды
1
1
Количество передач
614
538
Сейвы
0
7
Точность передач %
88
86
Удары мимо ворот
4
2
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
12
3
Удары из-за пределов штрафной
7
1
xG (ожидаемые голы)
4.08
0.21
Матчи команд
Бенфика
Португалия. Примейра, 12 тур
Бенфика
- : -
30.11.2026
Фамаликан
Лига Европы, 5 тур
Виктория
4 : 0
26.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Португалия. Примейра, 10 тур
Бенфика
1 : 0
02.11.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Атлетико
Испания. Примера, 23 тур
Барселона
- : -
02.12.2026
Атлетико
Испания. Примера, 14 тур
Эльче
2 : 3
28.11.2026
Атлетико
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
2 : 0
25.11.2026
Викинг
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Информация о матче
Главный судья:
Сердар Гезюбююк
(Харлем)
Стадион:
Эштадиу да Луж
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