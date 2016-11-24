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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Атлетик - Сассуоло
Атлетик - Сассуоло: обзор матча 24 ноября 2016
Атлетик
24.11.2016, четверг, 23:05
Лига Европы, группа F, 5 тур
3 : 2
Завершен
Сассуоло
10'
Р. Гарсия
58'
А. Адурис
79'
И. Леке
2'
М. Баленсиага (АГ)
83'
А. Рагуса
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетик - Сассуоло
90'
+4
Желтая карточка
Ф. Маньянелли
90'
+3
Желтая карточка
С. Миссироли
Замена
С. Мерино
️️️️
А. Адурис
88'
83'
ГОЛ! 3:2!
А. Рагуса
ГОЛ! 3:1!
И. Леке
Пас отдал
А. Адурис
79'
78'
Желтая карточка
А. Рагуса
77'
Замена
М. Политано
️️️️
Г. Дефрель
Желтая карточка
Э. Ляпорт
76'
72'
Желтая карточка
Ф. Ачерби
Замена
М. Рико
️️️️
И. Муньяин
72'
71'
Замена
А. Матри
️️️️
Д. Бьондини
70'
Замена
С. Миссироли
️️️️
Л. Пеллегрини
Замена
Э. Боведа
️️️️
И. Уильямс
62'
ГОЛ! 2:1!
А. Адурис
Пас отдал
Е. Альварес
58'
Желтая карточка
А. Адурис
52'
Желтая карточка
Р. Гарсия
37'
ГОЛ! 1:1!
Р. Гарсия
Пас отдал
Б. Эчебаррия
10'
2'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
М. Баленсиага
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
1
Яго Эррерин
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
5
Ерай Альварес
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
20
Эстебан Бургос
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
10
Икер Муньяин
АП
14
Рауль Гарсия
АП
7
Беньят Эчебаррия
ПП
20
Ариц Адурис
ЦФ
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Сассуоло
47
Андреа Консильи
ВР
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
32
Антонио Рагуса
ЛВ
4
Франческо Маньянелли
ОП
8
Давиде Бьондини
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
11
Федерико Риччи
ПП
92
Грегор Дефрель
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
2
Энеко Боведа
ЦЗ
6
Микель Весга
ОП
14
Маркель Сусаета
ЦП
17
Микель Рико
ЦП
9
Сабин Мерино
ЦФ
Сассуоло
25
Джанлука Пеголо
ВР
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
51
Лука Антеи
ЦЗ
6
Симоне Миссироли
ЦП
36
Лука Маццителли
ЦП
21
Маттео Политано
ПВ
21
Алессандро Матри
ЦФ
3-2-1-2-2
1
Эррерин
5
Альварес
14
Ляпорт
20
Бургос
18
Баленсиага
15
Леке
7
Эчебаррия
14
Гарсия
10
Муньяин
9
Уильямс
20
Адурис
4-1-2-2-1
47
Консильи
14
Лирола
15
Ачерби
28
Каннаваро
23
Гаццола
4
Маньянелли
11
Риччи
8
Бьондини
7
Пеллегрини
32
Рагуса
92
Дефрель
9
Уильямс
2
Боведа
2
Боведа
9
Уильямс
10
Муньяин
17
Рико
17
Рико
10
Муньяин
20
Адурис
9
Мерино
9
Мерино
20
Адурис
7
Пеллегрини
6
Миссироли
6
Миссироли
7
Пеллегрини
92
Дефрель
21
Политано
21
Политано
92
Дефрель
8
Бьондини
21
Матри
21
Матри
8
Бьондини
Остались в запасе
Атлетик
Сассуоло
1
Горка Ирайсос
ВР
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
6
Микель Весга
ОП
14
Маркель Сусаета
ЦП
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
25
Джанлука Пеголо
ВР
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
51
Лука Антеи
ЦЗ
36
Лука Маццителли
ЦП
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Остались в запасе
1
Горка Ирайсос
ВР
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
6
Микель Весга
ОП
14
Маркель Сусаета
ЦП
Остались в запасе
25
Джанлука Пеголо
ВР
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
51
Лука Антеи
ЦЗ
36
Лука Маццителли
ЦП
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Статистика матча Атлетик - Сассуоло
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Сассуоло
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 7 тур
Фрозиноне
4 : 2
16.10.2026
Сассуоло
Информация о матче
Главный судья:
Виктор Кашшаи
(Будапешт)
Стадион:
Сан Мамес Баррия
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1
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