Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Аугсбург - Атлетик
Аугсбург - Атлетик: обзор матча 26 ноября 2015
Аугсбург
26.11.2015, четверг, 21:00
Лига Европы, группа L, 5 тур
2 : 3
Завершен
Атлетик
41'
П. Троховски
59'
Р. Бобадилья
10'
М. Сусаета
83'
А. Адурис
86'
А. Адурис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аугсбург - Атлетик
86'
ГОЛ! 2:3!
А. Адурис
Пас отдал
И. Уильямс
83'
ГОЛ! 2:2!
А. Адурис
Пас отдал
А. Итурраспе
Замена
К. Чжа-Чеол
️️️️
А. Эссвайн
76'
73'
Замена
А. Итурраспе
️️️️
М. Сан Хосе
ГОЛ! 2:1!
Р. Бобадилья
59'
58'
Замена
Р. Гарсия
️️️️
Х. Эрасо
58'
Замена
И. Уильямс
️️️️
С. Мерино
Замена
Р. Бобадилья
️️️️
Х. Алтынтоп
56'
Желтая карточка
А. Эссвайн
55'
Замена
Каюби
️️️️
П. Троховски
55'
Желтая карточка
Д. Кор
47'
ГОЛ! 1:1!
П. Троховски
Пас отдал
К. Стафилидис
41'
10'
ГОЛ! 0:1!
М. Сусаета
Пас отдал
М. Баленсиага
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аугсбург
1
Марвин Хитц
ВР
3
Константинос Стафилидис
ЛЗ
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
2
Пол Верхаг
ЦЗ
15
Петр Троховски
ЦП
10
Даниэль Байер
ЦП
31
Доминик Кор
ЦП
35
Александр Эссвайн
ЦП
7
Халил Алтынтоп
АП
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Атлетик
1
Яго Эррерин
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
2
Энеко Боведа
ЦЗ
18
Карлос Гурпеги
ЦП
14
Хави Эрасо
ЦП
17
Микель Рико
ЦП
14
Маркель Сусаета
ЦП
20
Ариц Адурис
ЦФ
9
Сабин Мерино
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Аугсбург
13
Александр Маннингер
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
18
Ян-Ингвар Кальсен-Бракер
ЦЗ
10
Ку Чжа-Чеол
ЦП
30
Каюби
ЦП
25
Рауль Бобадилья
ЦФ
9
Тим Матавж
ЦФ
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
15
Иньиго Леке
ПЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
8
Андер Итурраспе
ЦП
6
Горка Элустондо
ЦП
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
4-4-1-1
1
Хитц
3
Стафилидис
24
Клаван
2
Верхаг
16
Янкер
15
Троховски
31
Кор
35
Эссвайн
10
Байер
7
Алтынтоп
33
Чжи Донь-Вон
4-4-2
1
Эррерин
14
Ляпорт
12
Сан Хосе
2
Боведа
18
Баленсиага
14
Эрасо
17
Рико
14
Сусаета
18
Гурпеги
9
Мерино
20
Адурис
35
Эссвайн
10
Ку Чжа-Чеол
10
Ку Чжа-Чеол
35
Эссвайн
15
Троховски
30
Каюби
30
Каюби
15
Троховски
7
Алтынтоп
25
Бобадилья
25
Бобадилья
7
Алтынтоп
12
Сан Хосе
8
Итурраспе
8
Итурраспе
12
Сан Хосе
9
Мерино
9
Уильямс
9
Уильямс
9
Мерино
14
Эрасо
14
Гарсия
14
Гарсия
14
Эрасо
Остались в запасе
Аугсбург
Атлетик
30
Филипп Макс
ЛЗ
13
Александр Маннингер
ВР
18
Ян-Ингвар Кальсен-Бракер
ЦЗ
9
Тим Матавж
ЦФ
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
1
Горка Ирайсос
ВР
15
Иньиго Леке
ПЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
6
Горка Элустондо
ЦП
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Остались в запасе
30
Филипп Макс
ЛЗ
13
Александр Маннингер
ВР
18
Ян-Ингвар Кальсен-Бракер
ЦЗ
9
Тим Матавж
ЦФ
Остались в запасе
1
Горка Ирайсос
ВР
15
Иньиго Леке
ПЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
6
Горка Элустондо
ЦП
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Статистика матча Аугсбург - Атлетик
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 6 тур
Эльверсберг
4 : 3
17.10.2026
Аугсбург
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Главный судья:
Артур Соареш Диаш
(Порту)
Стадион:
Аугсбург Арена
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 2
Новости команд
Все
Аугсбург
Атлетик
«Осасуна» – «Атлетик»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«РБ Лейпциг» – «Аугсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «РБ Лейпцига» и «Аугсбурга» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Осасуны» и «Атлетика» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Атлетик» – «Реал Сосьедад»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
«РБ Лейпциг» – «Аугсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «РБ Лейпцига» и «Аугсбурга» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Аугсбурга» и «Фрайбурга» на победу в матче 8-го тура
30 октября
Кубок Германии: шансы «Сонненхоф Гросаспаха» и «Аугсбурга» на победу в матче 2-го раунда
26 октября
«Аугсбург» – «Унион Берлин»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
«Осасуна» – «Атлетик»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Осасуны» и «Атлетика» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Атлетик» – «Реал Сосьедад»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Ла Лига Испании: шансы «Атлетика» и «Реал Сосьедада» на победу в матче 11-го тура
31 октября
Лучший вратарь мира объяснил, почему он враг футбола
31 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+