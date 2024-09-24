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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Уиком Уондерерс - Астон Вилла
Уиком Уондерерс - Астон Вилла: обзор матча 24 сентября 2024
Уиком Уондерерс
24.09.2024, вторник, 22:00
Англия. Кубок лиги, 3 раунд
1 : 2
Завершен
Астон Вилла
90+5'
R. Kone
55'
Э. Буэндия
85'
Д. Дуран (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Уиком Уондерерс - Астон Вилла
ГОЛ! 1:2!
R. Kone
90'
+5
90'
+1
Замена
J. Jimoh
️️️️
Э. Буэндия
85'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Д. Дуран
Замена
Л. Лихи
️️️️
M. Butcher
75'
Замена
C. Humphreys
️️️️
Д. Сковен
64'
Замена
R. Kone
️️️️
Б. Лубала
63'
Замена
Г. МакКлири
️️️️
K. Sadlier
63'
Замена
Ф. Оньединма
️️️️
Д. Уилер
63'
62'
Замена
Д. Рэмзи
️️️️
Л. Бэйли
55'
ГОЛ! 0:1!
Э. Буэндия
Желтая карточка
Т. Бакинсон
53'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уиком Уондерерс
21
Франко Равиццоли
ВР
5
Джо Лоу
ЦЗ
18
M. Butcher
ЦЗ
19
Тайрик Бакинсон
ОП
7
Дэвид Уилер
ЦП
25
Declan Skura
ЦП
17
Jasper Pattenden
ЦП
4
Джош Сковен
(К)
ЦП
15
Берили Лубала
ЦП
23
Kieran Sadlier
ЦФ
22
Alex Hartridge
ЦФ
Главный тренер
Гарет Эйнзуорт
Астон Вилла
46
Джо Гаучи
ВР
22
Ян Матсен
ЛЗ
26
Сил Свинкелс
ЦЗ
18
Коста Неделькович
ПЗ
12
Кадан Янг
ЛВ
24
Амаду Онана
ОП
26
Ламаре Богарде
ЦП
6
Росс Баркли
ЦП
10
Эмилиано Буэндия
(К)
ЦФ
17
Леон Бэйли
ЦФ
22
Джон Дуран
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Уиком Уондерерс
30
Шамал Джордж
ВР
10
Люк Лихи
ЛЗ
3
Даниэль Харви
ЛЗ
26
Джейсон МакКарти
ЦЗ
20
Cameron Humphreys
ЦП
2
Джек Гриммер
ПП
44
Фред Оньединма
ПП
12
Гэрэт МакКлири
ЦФ
22
Richard Kone
ЦФ
Астон Вилла
48
Oliwier Zych
ВР
20
Трэвис Паттерсон
ЛЗ
2
Triston Rowe
ЦЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
18
Jamaldeen Jimoh
ЦП
16
Aidan Borland
ЦП
62
Ben Broggio
ЦП
41
Джейкоб Рэмзи
АП
30
Kobei Moore
ЦФ
2-1-5-2
21
Равиццоли
5
Лоу
18
19
Бакинсон
25
17
4
Сковен
15
Лубала
7
Уилер
22
23
3-1-2-1-3
46
Гаучи
18
Неделькович
26
Свинкелс
22
Матсен
24
Онана
26
Богарде
6
Баркли
12
Янг
22
Дуран
17
Бэйли
10
Буэндия
18
10
Лихи
10
Лихи
18
4
Сковен
20
20
4
Сковен
7
Уилер
44
Оньединма
44
Оньединма
7
Уилер
23
12
МакКлири
12
МакКлири
23
15
Лубала
22
22
15
Лубала
10
Буэндия
18
18
10
Буэндия
17
Бэйли
41
Рэмзи
41
Рэмзи
17
Бэйли
Остались в запасе
Уиком Уондерерс
Астон Вилла
30
Шамал Джордж
ВР
3
Даниэль Харви
ЛЗ
26
Джейсон МакКарти
ЦЗ
2
Джек Гриммер
ПП
Главный тренер
Гарет Эйнзуорт
48
Oliwier Zych
ВР
20
Трэвис Паттерсон
ЛЗ
2
Triston Rowe
ЦЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
16
Aidan Borland
ЦП
62
Ben Broggio
ЦП
30
Kobei Moore
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
30
Шамал Джордж
ВР
3
Даниэль Харви
ЛЗ
26
Джейсон МакКарти
ЦЗ
2
Джек Гриммер
ПП
Остались в запасе
48
Oliwier Zych
ВР
20
Трэвис Паттерсон
ЛЗ
2
Triston Rowe
ЦЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
16
Aidan Borland
ЦП
62
Ben Broggio
ЦП
30
Kobei Moore
ЦФ
Главный тренер
Гарет Эйнзуорт
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Уиком Уондерерс - Астон Вилла
1
Всего ударов по воротам
11
11
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
29
71
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
4
2
Нарушения
9
12
Офсайды
4
1
Количество передач
244
630
Сейвы
2
5
Точность передач %
73
88
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
8
6
Удары из-за пределов штрафной
3
5
Матчи команд
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 18 тур
Барнсли
- : -
01.12.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 17 тур
Уиком Уондерерс
2 : 2
28.11.2026
Брэдфорд Сити
Англия. Первая лига, 9 тур
Бромли
1 : 1
24.11.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 16 тур
Оксфорд
4 : 3
21.11.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиком Уондерерс
2 : 0
31.10.2026
Бертон Альбион
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Астон Вилла
- : -
02.12.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ипсвич Таун
2 : 2
28.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
1 : 0
24.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Главный судья:
Сэм Эллисон
Стадион:
Адамс Парк
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