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Расписание матчей
Англия. Кубок
Гиллинхэм - Астон Вилла
Гиллинхэм - Астон Вилла: обзор матча 04 января 2009
Гиллинхэм
04.01.2009, воскресенье, 16:30
Англия. Кубок, 1/32 финала
1 : 2
Завершен
Астон Вилла
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Гиллинхэм - Астон Вилла
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 15 тур
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14.11.2026
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Лига чемпионов, Общий этап
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Англия. Премьер-лига, 9 тур
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Манчестер Сити
Информация о матче
Стадион:
Пристфилд Стэдиум
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