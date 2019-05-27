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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Дерби Каунти - Астон Вилла
Дерби Каунти - Астон Вилла: обзор матча 27 мая 2019
Дерби Каунти
27.05.2019, понедельник, 17:00
Англия. Чемпионшип, Финал
1 : 2
Завершен
Астон Вилла
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Дерби Каунти - Астон Вилла
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
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Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
- : -
24.11.2026
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Англия. Чемпионшип, 16 тур
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06.11.2026
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31.10.2026
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Англия. Чемпионшип, 12 тур
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Лига чемпионов, Общий этап
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- : -
24.11.2026
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21.11.2026
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Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
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1 : 1
31.10.2026
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Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
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28.10.2026
Астон Вилла
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