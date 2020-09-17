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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Астана - Будучность
Астана - Будучность: обзор матча 17 сентября 2020
Астана
17.09.2020, четверг, 17:00
Лига Европы, 2 раунд
0 : 1
Завершен
Будучность
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астана - Будучность
90'
+5
Замена
М. Джуричкович
️️️️
П. Мораитис
89'
Замена
A. Vujačić
️️️️
V. Terzić
Замена
А. Щеткин
️️️️
М. Эбонг
86'
Желтая карточка
У. Радакович
73'
Желтая карточка
П. Сотириу
60'
Замена
М. Томасов
️️️️
Д. Ротариу
57'
Замена
А. Бейсебеков
️️️️
Д. Шомко
50'
9'
Замена
B. Milic
️️️️
P. Vukčević
Желтая карточка
Т. Барсегян
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астана
1
Nenad Eric
ВР
44
Evgeny Postnikov
ЦЗ
26
Урош Радакович
ЦЗ
77
Дмитрий Шомко
ЦЗ
24
Лука Шимунович
ЦП
18
Иван Маевский
ЦП
11
Тигран Барсегян
ЦП
16
Рунар Мар Сигурйонссон
ЦП
7
Макс Эбонг
АП
7
Дорин Ротариу
ПВ
79
Пиерос Сотириу
ЦФ
Главный тренер
Станимир Стойлов
Будучность
33
Милош Драгоевич
ВР
26
Игор Чукович
ЦЗ
33
Владан Аджич
ЦЗ
26
Неманья Секулич
ЦП
8
Лука Миркович
ЦП
6
Милош Раичкович
ЦП
7
Игор Иванович
ПВ
29
Vasilije Terzić
ЦФ
97
Petar Vukčević
ЦФ
18
Petar Grbić
ЦФ
45
Панайотис Мораитис
ЦФ
Главный тренер
Срджан Радоньич
Астана
1
Дмитрий Непогодов
ВР
27
Юрий Логвиненко
ЦЗ
15
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
73
Дидар Жалмукан
ЛВ
10
Марин Томасов
ЦП
88
Юрий Перцух
ЦП
99
Алексей Щеткин
ЦФ
Будучность
72
Анто Бабич
ЦЗ
4
Миомир Джуричкович
ОП
24
Bogdan Milic
ЦФ
1
Đorđije Pavličić
ЦФ
9
Aleksandar Vujačić
ЦФ
77
Ivan Bojović
ЦФ
8
Деян Зарубица
ЦФ
3-4-2-1
1
44
26
Радакович
77
Шомко
24
Шимунович
11
Барсегян
16
Мар Сигурйонссон
18
Маевский
7
Эбонг
7
Ротариу
79
Сотириу
2-3-1-4
33
Драгоевич
26
Чукович
33
Аджич
26
Секулич
8
Миркович
6
Раичкович
7
Иванович
45
Мораитис
18
97
29
7
Эбонг
99
Щеткин
99
Щеткин
7
Эбонг
77
Шомко
15
Бейсебеков
15
Бейсебеков
77
Шомко
7
Ротариу
10
Томасов
10
Томасов
7
Ротариу
97
24
24
97
45
Мораитис
4
Джуричкович
4
Джуричкович
45
Мораитис
29
9
9
29
Остались в запасе
Астана
Будучность
73
Дидар Жалмукан
ЛВ
1
Дмитрий Непогодов
ВР
27
Юрий Логвиненко
ЦЗ
88
Юрий Перцух
ЦП
Главный тренер
Станимир Стойлов
1
Đorđije Pavličić
ЦФ
72
Анто Бабич
ЦЗ
77
Ivan Bojović
ЦФ
8
Деян Зарубица
ЦФ
Главный тренер
Срджан Радоньич
Остались в запасе
73
Дидар Жалмукан
ЛВ
1
Дмитрий Непогодов
ВР
27
Юрий Логвиненко
ЦЗ
88
Юрий Перцух
ЦП
Остались в запасе
1
Đorđije Pavličić
ЦФ
72
Анто Бабич
ЦЗ
77
Ivan Bojović
ЦФ
8
Деян Зарубица
ЦФ
Главный тренер
Станимир Стойлов
Главный тренер
Срджан Радоньич
Статистика матча Астана - Будучность
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Жетысу
2 : 2
31.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Астана
0 : 0
25.10.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Астана
2 : 2
18.10.2026
Каспий
Казахстан. Премьер-лига, 18 тур
Иртыш
0 : 1
14.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Тобол
2 : 1
10.10.2026
Астана
Будучность
Черногория. Первая Лига, 17 тур
Будучность
- : -
29.11.2026
Младость Донья-Горица
Черногория. Первая Лига, 16 тур
Езеро
0 : 0
13.11.2026
Будучность
Черногория. Первая Лига, 15 тур
Будучность
1 : 4
07.11.2026
Отрант-Олимпик
Черногория. Первая Лига, 14 тур
Бокель
0 : 1
02.11.2026
Будучность
Черногория. Первая Лига, 13 тур
Будучность
3 : 2
27.10.2026
Морнар
Черногория. Первая Лига, 12 тур
Будучность
3 : 3
22.10.2026
Арсенал Тив
Информация о матче
Стадион:
Астана Арена
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