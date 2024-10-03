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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Астана - ТСЦ Бачка Топола
Астана - ТСЦ Бачка Топола: обзор матча 03 октября 2024
Астана
03.10.2024, четверг, 19:45
Лига конференций, 1 тур
1 : 0
Завершен
ТСЦ Бачка Топола
15'
К. Казуколовас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Астана - ТСЦ Бачка Топола
Замена
Н. Аханону
️️️️
М. Томасов
90'
+1
Замена
Э. Астанов
️️️️
У. Камара
90'
+1
Желтая карточка
Р. Каримов
86'
84'
Замена
М. Лазетич
️️️️
А. Чиркович
Замена
И. Куат
️️️️
Н. Грипши
84'
78'
Замена
Б. Шош
️️️️
М. Баньяц
Замена
Р. Каримов
️️️️
Ч. Жоффри
72'
69'
Замена
V. Prestige Mboungou
️️️️
И. Джаковац
39'
Желтая карточка
М. Радин
ГОЛ! 1:0!
К. Казуколовас
Пас отдал
Я. Вороговский
15'
8'
Желтая карточка
S. Jovanović
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астана
93
Йосип Чондрич
ВР
55
Алекса Аманович
ЛЗ
22
Александр Марочкин
ЦЗ
2
Карло Бартолец
ЦЗ
5
Кипрас Казуколовас
ЦЗ
28
Усман Камара
ЛВ
11
Ян Вороговский
ЦП
10
Марин Томасов
(К)
ЦП
11
Назми Грипши
АП
7
Макс Эбонг
АП
99
Чинеду Жоффри
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
ТСЦ Бачка Топола
30
Велько Илич
ВР
3
Неманья Петрович
(К)
ЛЗ
35
Матея Джорджевич
ЦЗ
22
Stefan Jovanović
ЦЗ
27
Милош Пантович
ЛВ
32
Александар Чиркович
ЛВ
35
Ифет Джаковац
ЦП
7
Милан Радин
ЦП
7
Михайло Баньяц
ЦП
14
Петар Станич
АП
15
Dušan Stevanović
ЦФ
Главный тренер
Жарко Лазетич
Астана
16
Александр Заруцкий
ВР
74
Мухамеджан Сейсен
ВР
27
Тимур Досмагамбетов
ЛЗ
15
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
4
Марат Быстров
ПЗ
13
Станислав Басманов
ЛВ
10
Эльхан Астанов
ЛВ
5
Исламбек Куат
ОП
24
Барнс Осеи
ЦП
20
Ннамди Аханону
ЦФ
81
Рамазан Каримов
ЦФ
ТСЦ Бачка Топола
1
Никола Шимич
ВР
3
Франк Баньяк
ЦЗ
4
Вукашин Крстич
ЦЗ
29
Лука Цапан
ЦЗ
88
Бенче Шош
ЛВ
6
Алекса Пейич
ОП
22
Đorđe Gordić
ЦП
19
Иван Милосавлевич
ЦП
29
Vieljeux Prestige Mboungou
ЦП
23
Nemanja Jorgić
ЦФ
8
Марко Лазетич
ЦФ
4-2-3-1
93
Чондрич
55
Аманович
2
Бартолец
5
Казуколовас
22
Марочкин
11
Вороговский
10
Томасов
28
Камара
7
Эбонг
11
Грипши
99
Жоффри
3-3-3-1
30
Илич
35
Джорджевич
22
3
Петрович
35
Джаковац
7
Радин
7
Баньяц
27
Пантович
14
Станич
32
Чиркович
15
11
Грипши
5
Куат
5
Куат
11
Грипши
28
Камара
10
Астанов
10
Астанов
28
Камара
10
Томасов
20
Аханону
20
Аханону
10
Томасов
99
Жоффри
81
Каримов
81
Каримов
99
Жоффри
35
Джаковац
29
29
35
Джаковац
7
Баньяц
88
Шош
88
Шош
7
Баньяц
32
Чиркович
8
Лазетич
8
Лазетич
32
Чиркович
Остались в запасе
Астана
ТСЦ Бачка Топола
16
Александр Заруцкий
ВР
74
Мухамеджан Сейсен
ВР
27
Тимур Досмагамбетов
ЛЗ
15
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
4
Марат Быстров
ПЗ
24
Барнс Осеи
ЦП
13
Станислав Басманов
ЛВ
Главный тренер
Григорий Бабаян
1
Никола Шимич
ВР
3
Франк Баньяк
ЦЗ
4
Вукашин Крстич
ЦЗ
29
Лука Цапан
ЦЗ
6
Алекса Пейич
ОП
22
Đorđe Gordić
ЦП
19
Иван Милосавлевич
ЦП
23
Nemanja Jorgić
ЦФ
Главный тренер
Жарко Лазетич
Остались в запасе
16
Александр Заруцкий
ВР
74
Мухамеджан Сейсен
ВР
27
Тимур Досмагамбетов
ЛЗ
15
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
4
Марат Быстров
ПЗ
24
Барнс Осеи
ЦП
13
Станислав Басманов
ЛВ
Остались в запасе
1
Никола Шимич
ВР
3
Франк Баньяк
ЦЗ
4
Вукашин Крстич
ЦЗ
29
Лука Цапан
ЦЗ
6
Алекса Пейич
ОП
22
Đorđe Gordić
ЦП
19
Иван Милосавлевич
ЦП
23
Nemanja Jorgić
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
Главный тренер
Жарко Лазетич
Статистика матча Астана - ТСЦ Бачка Топола
1
2
Всего ударов по воротам
12
24
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
34
66
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
3
2
Нарушения
10
8
Офсайды
7
0
Количество передач
308
617
Сейвы
5
3
Точность передач %
74
85
Удары мимо ворот
6
11
Блокированные удары
2
8
Удары из пределов штрафной
6
15
Удары из-за пределов штрафной
6
9
xG (ожидаемые голы)
1.05
1.55
Матчи команд
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Жетысу
2 : 2
31.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Астана
0 : 0
25.10.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Астана
2 : 2
18.10.2026
Каспий
Казахстан. Премьер-лига, 18 тур
Иртыш
0 : 1
14.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Тобол
2 : 1
10.10.2026
Астана
ТСЦ Бачка Топола
Сербия. Суперлига, 37 тур
ИМТ Белград
1 : 1
24.05.2026
ТСЦ Бачка Топола
Сербия. Суперлига, 36 тур
ТСЦ Бачка Топола
1 : 2
16.05.2026
Раднички
Сербия. Суперлига, 35 тур
ТСЦ Бачка Топола
6 : 1
10.05.2026
Явор
Сербия. Суперлига, 34 тур
Раднички 1923
2 : 2
03.05.2026
ТСЦ Бачка Топола
Сербия. Суперлига, 33 тур
ТСЦ Бачка Топола
1 : 2
27.04.2026
Младост
Информация о матче
Главный судья:
Оливер Рейтала
(Хельсинки)
Стадион:
Центральный
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