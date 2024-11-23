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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Арсенал - Тюмень
Арсенал - Тюмень: обзор матча 23 ноября 2024
Арсенал
23.11.2024, суббота, 16:00
Россия. Первая лига, 20 тур
1 : 2
Завершен
Тюмень
37'
М. Турищев
85'
Д. Купцов
90+6'
К. Косарев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Арсенал - Тюмень
90'
+6
ГОЛ! 1:2!
К. Косарев
90'
+2
Желтая карточка
К. Косарев
Желтая карточка
Э. Ботака-Иобома
90'
Замена
И. Соколов
️️️️
Г. Жилкин
87'
85'
ГОЛ! 1:1!
Д. Купцов
Замена
️️️️
Н. Раздорских
83'
79'
Замена
Д. Купцов
️️️️
А. Бем
Замена
О. Дмитриев
️️️️
А. Цараев
70'
Замена
М. Одейинка
️️️️
М. Турищев
70'
70'
Замена
И. Мокаев
️️️️
А. Кулишев
46'
Замена
К. Косарев
️️️️
А. Савинов
ГОЛ! 1:0!
М. Турищев
37'
Желтая карточка
М. Кайнов
20'
11'
Желтая карточка
Д. Шавлохов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
36
Михаил Левашов
ВР
28
Григорий Жилкин
ЛЗ
21
Алексей Бердников
ЦЗ
3
Эрвинг Ботака-Иобома
ЦЗ
20
Захар Волков
ЦЗ
9
Данил Липовой
ЛВ
13
Максим Кайнов
ОП
21
Никита Раздорских
ЦП
18
Артем Попов
ПВ
22
Алан Цараев
ПВ
90
Максим Турищев
ЦФ
Главный тренер
Александр Сторожук
Тюмень
1
Евгений Гошев
ВР
72
Александр Бем
ЦЗ
30
Давид Шавлохов
ЦЗ
13
Михаил Петров
ЦЗ
34
Максим Храмцов
ЦЗ
2
Станислав Поройков
ПЗ
4
Данил Кленкин
ЦП
10
Андрей Савинов
АП
32
Артем Кулишев
ПВ
70
Андрей Марьянов
ПВ
24
Александр Коротаев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Меньщиков
Арсенал
1
Владимир Сугробов
ВР
15
Тимофей Кашинцев
ВР
5
Евгений Шевченко
ЛЗ
24
Александр Коротков
ЦЗ
6
Никита Печенкин
ЦЗ
22
Давид Семенчук
ЦЗ
10
Ишхан Гелоян
ЛВ
7
Ансор Хабибов
ЦП
18
Ифеани Дэвид Ндука
ЦП
28
Илья Соколов
ЦП
34
Олег Дмитриев
АП
14
Малик Одейинка
ПВ
Тюмень
33
Станислав Крицюк
ВР
36
Артем Воропаев
ЛЗ
44
Никита Калугин
ЦЗ
44
Михаил Сухорученко
ЦЗ
31
Денис Ткачук
ЛВ
52
Илья Петухов
ОП
90
Ислам Мокаев
ЦП
8
Денис Талалай
ЦП
22
Кирилл Косарев
ЦФ
80
Дмитрий Купцов
ЦФ
4-1-1-3-1
36
Левашов
28
Жилкин
3
Ботака-Иобома
20
Волков
21
Бердников
13
Кайнов
21
Раздорских
9
Липовой
18
Попов
22
Цараев
90
Турищев
3-2-1-3-1
1
Гошев
30
Шавлохов
13
Петров
34
Храмцов
2
Поройков
72
Бем
4
Кленкин
70
Марьянов
10
Савинов
32
Кулишев
24
Коротаев
28
Жилкин
28
Соколов
28
Соколов
28
Жилкин
22
Цараев
34
Дмитриев
34
Дмитриев
22
Цараев
90
Турищев
14
Одейинка
14
Одейинка
90
Турищев
32
Кулишев
90
Мокаев
90
Мокаев
32
Кулишев
10
Савинов
22
Косарев
22
Косарев
10
Савинов
72
Бем
80
Купцов
80
Купцов
72
Бем
Остались в запасе
Арсенал
Тюмень
1
Владимир Сугробов
ВР
15
Тимофей Кашинцев
ВР
5
Евгений Шевченко
ЛЗ
24
Александр Коротков
ЦЗ
6
Никита Печенкин
ЦЗ
22
Давид Семенчук
ЦЗ
7
Ансор Хабибов
ЦП
18
Ифеани Дэвид Ндука
ЦП
10
Ишхан Гелоян
ЛВ
Главный тренер
Александр Сторожук
33
Станислав Крицюк
ВР
36
Артем Воропаев
ЛЗ
44
Никита Калугин
ЦЗ
44
Михаил Сухорученко
ЦЗ
52
Илья Петухов
ОП
8
Денис Талалай
ЦП
31
Денис Ткачук
ЛВ
Главный тренер
Игорь Меньщиков
Остались в запасе
1
Владимир Сугробов
ВР
15
Тимофей Кашинцев
ВР
5
Евгений Шевченко
ЛЗ
24
Александр Коротков
ЦЗ
6
Никита Печенкин
ЦЗ
22
Давид Семенчук
ЦЗ
7
Ансор Хабибов
ЦП
18
Ифеани Дэвид Ндука
ЦП
10
Ишхан Гелоян
ЛВ
Остались в запасе
33
Станислав Крицюк
ВР
36
Артем Воропаев
ЛЗ
44
Никита Калугин
ЦЗ
44
Михаил Сухорученко
ЦЗ
52
Илья Петухов
ОП
8
Денис Талалай
ЦП
31
Денис Ткачук
ЛВ
Главный тренер
Александр Сторожук
Главный тренер
Игорь Меньщиков
Статистика матча Арсенал - Тюмень
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Арсенал
- : -
30.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Урал
1 : 1
26.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Иртыш
1 : 2
10.10.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Тюмень
0 : 1
03.10.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Торпедо Миасс
2 : 0
26.09.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Тюмень
2 : 1
19.09.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 9 тур
Амкар-Пермь
2 : 3
13.09.2026
Тюмень
Информация о матче
Главный судья:
Станислав Матвеев
(Троицк)
Помощники судьи:
Альмир Хатмуллин (Московская область)
Эдуард Шарипов (Уфа)
Резервный судья:
Антон Сидорин (Москва)
Делегат:
Андрей Губарьков (Москва)
Инспектор:
Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург)
Стадион:
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