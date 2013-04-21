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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 3
Арсенал - Подолье
Арсенал - Подолье: обзор матча 21 апреля 2013
Арсенал
21.04.2013, воскресенье, 18:30
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 21 тур
4 : 0
Завершен
Подолье
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Статистика матча Арсенал - Подолье
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0
0
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0
Матчи команд
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