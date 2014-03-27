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Расписание матчей
Кубок Либертадорес
Депортиво Ансоатеги - Арсенал
Депортиво Ансоатеги - Арсенал: обзор матча 27 марта 2014
Депортиво Ансоатеги
27.03.2014, четверг, 00:00
Кубок Либертадорес, группа 8, 5 тур
1 : 3
Завершен
Арсенал
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Депортиво Ансоатеги - Арсенал
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Депортиво Ансоатеги
Кубок Либертадорес, 6 тур
Пеньяроль
1 : 1
11.04.2014
Депортиво Ансоатеги
Кубок Либертадорес, 5 тур
Депортиво Ансоатеги
1 : 3
27.03.2014
Арсенал
Кубок Либертадорес, 4 тур
Сантос Лагуна
3 : 0
19.03.2014
Депортиво Ансоатеги
Кубок Либертадорес, 3 тур
Депортиво Ансоатеги
1 : 1
12.03.2014
Сантос Лагуна
Кубок Либертадорес, 2 тур
Арсенал
3 : 0
26.02.2014
Депортиво Ансоатеги
Арсенал
Кубок Либертадорес, 1/4 финала
Арсенал
0 : 0
15.05.2014
Насьональ
Кубок Либертадорес, 1/4 финала
Насьональ
1 : 0
08.05.2014
Арсенал
Кубок Либертадорес, 1/8 финала
Унион Эспаньола
0 : 1
01.05.2014
Арсенал
Кубок Либертадорес, 1/8 финала
Арсенал
0 : 0
25.04.2014
Унион Эспаньола
Кубок Либертадорес, 6 тур
Арсенал
3 : 0
11.04.2014
Сантос Лагуна
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Арсенал
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2021.07.06 13:58
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Матч «Арсенал» – «МЮ» посмотрели 7,6 миллионов. Это рекорд сезона в Англии
2019.01.26 16:11
180
«Ювентус» купит Рэмзи в январе, если «Арсенал» арендует Хамеса и Дениса Суареса
2019.01.23 00:08
1
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2019.01.17 15:06
2
«Анжи» дозаявил Батова и Форбса
2017.02.25 00:55
1
«Марсель» арендовал у «Арсенала» Гендузи
2021.07.06 13:58
2
Матч «Арсенал» – «МЮ» посмотрели 7,6 миллионов. Это рекорд сезона в Англии
2019.01.26 16:11
180
«Ювентус» купит Рэмзи в январе, если «Арсенал» арендует Хамеса и Дениса Суареса
2019.01.23 00:08
1
«Рубин» и «Локомотив» сыграют в Кубке России 6 марта, «Урал» со «Спартаком» – 7-го
2019.01.17 15:06
2
«Анжи» дозаявил Батова и Форбса
2017.02.25 00:55
1
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