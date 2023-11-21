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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Хорватия - Армения
Хорватия - Армения: обзор матча 21 ноября 2023
Хорватия
21.11.2023, вторник, 22:45
Отбор ЧЕ-2024, группа D, 10 тур
1 : 0
Завершен
Армения
43'
А. Будимир
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хорватия - Армения
88'
Желтая карточка
Э. Пилоян
86'
Замена
Э. Пилоян
️️️️
К. Оганесян
Замена
М. Батурина
️️️️
А. Будимир
83'
Замена
Л. Сучич
️️️️
Л. Майер
83'
73'
Замена
А. Миранян
️️️️
Г. Ранос
70'
Замена
А. Серобян
️️️️
Э. Севикян
69'
Замена
А. Дашян
️️️️
О. Арутюнян
Замена
М. Пашалич
️️️️
А. Крамарич
68'
Замена
Й. Юранович
️️️️
Й. Станишич
50'
Замена
М. Пашалич
️️️️
Л. Иванушец
46'
46'
Замена
В. Бичахчян
️️️️
Л. Зелараян
ГОЛ! 1:0!
А. Будимир
Пас отдал
Б. Соса
43'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хорватия
1
Доминик Ливакович
ВР
19
Борна Соса
ЛЗ
4
Йошко Гвардиол
ЦЗ
6
Йосип Шутало
ЦЗ
2
Йосип Станишич
ПЗ
11
Марсело Брозович
ОП
7
Ловро Майер
ЦП
10
Лука Модрич
ЦП
18
Лука Иванушец
ЛФ
11
Анте Будимир
ЦФ
9
Андрей Крамарич
РФ
Главный тренер
Златко Далич
Армения
1
Огнен Чанчаревич
ВР
21
Наир Тикнизян
ЛЗ
2
Андре Калисир
ЦЗ
5
Степа Мкртчян
ЦЗ
4
Георгий Арутюнян
ПЗ
13
Камо Оганесян
ОП
11
Ованес Арутюнян
ЦП
10
Эдуард Сперцян
ЦП
10
Лукас Зелараян
ЛФ
7
Эдгар Севикян
ЦФ
17
Грант-Леон Ранос
РФ
Главный тренер
Александр Петраков
Хорватия
23
Ивица Ивушич
ВР
12
Недилько Лабрович
ВР
25
Мартин Эрлич
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
3
Марин Понграчич
ЦЗ
22
Йосип Юранович
ПЗ
19
Марко Пашалич
ЛВ
16
Мартин Батурина
ЦП
8
Никола Моро
ЦП
21
Лука Сучич
ЦП
15
Марио Пашалич
АП
9
Дион Бельо
ЦФ
Армения
12
Арсен Бегларян
ВР
12
Станислав Бучнев
ВР
15
Жирайр Маргарян
ЛЗ
3
Эрик Пилоян
ЦЗ
4
Тарон Восканян
ЦЗ
9
Артур Серобян
ЛВ
10
Жирайр Шагоян
ЛВ
23
Ваган Бичахчян
ЦП
6
Вбеймар Ангуло
ЦП
20
Артак Дашян
АП
18
Артур Миранян
ЦФ
5
Альберт Хачумян
ЦФ
4-1-2-3
1
Ливакович
19
Соса
4
Гвардиол
6
Шутало
2
Станишич
11
Брозович
7
Майер
10
Модрич
18
Иванушец
11
Будимир
9
Крамарич
4-1-2-3
1
Чанчаревич
4
Арутюнян
2
Калисир
5
Мкртчян
21
Тикнизян
13
Оганесян
11
Арутюнян
10
Сперцян
17
Ранос
7
Севикян
10
Зелараян
2
Станишич
22
Юранович
22
Юранович
2
Станишич
11
Будимир
16
Батурина
16
Батурина
11
Будимир
7
Майер
21
Сучич
21
Сучич
7
Майер
18
Иванушец
15
Пашалич
15
Пашалич
18
Иванушец
9
Крамарич
19
Пашалич
19
Пашалич
9
Крамарич
13
Оганесян
3
Пилоян
3
Пилоян
13
Оганесян
10
Зелараян
23
Бичахчян
23
Бичахчян
10
Зелараян
11
Арутюнян
20
Дашян
20
Дашян
11
Арутюнян
7
Севикян
9
Серобян
9
Серобян
7
Севикян
17
Ранос
18
Миранян
18
Миранян
17
Ранос
Остались в запасе
Хорватия
Армения
23
Ивица Ивушич
ВР
12
Недилько Лабрович
ВР
25
Мартин Эрлич
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
3
Марин Понграчич
ЦЗ
8
Никола Моро
ЦП
9
Дион Бельо
ЦФ
Главный тренер
Златко Далич
12
Арсен Бегларян
ВР
12
Станислав Бучнев
ВР
15
Жирайр Маргарян
ЛЗ
4
Тарон Восканян
ЦЗ
6
Вбеймар Ангуло
ЦП
10
Жирайр Шагоян
ЛВ
5
Альберт Хачумян
ЦФ
Главный тренер
Александр Петраков
Остались в запасе
23
Ивица Ивушич
ВР
12
Недилько Лабрович
ВР
25
Мартин Эрлич
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
3
Марин Понграчич
ЦЗ
8
Никола Моро
ЦП
9
Дион Бельо
ЦФ
Остались в запасе
12
Арсен Бегларян
ВР
12
Станислав Бучнев
ВР
15
Жирайр Маргарян
ЛЗ
4
Тарон Восканян
ЦЗ
6
Вбеймар Ангуло
ЦП
10
Жирайр Шагоян
ЛВ
5
Альберт Хачумян
ЦФ
Главный тренер
Златко Далич
Главный тренер
Александр Петраков
Статистика матча Хорватия - Армения
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Хорватия
Лига наций, Финал
Ирландия
- : -
27.03.2027
Хорватия
Лига наций, 6 тур
Хорватия
2 : 1
15.11.2026
Чехия
Лига наций, 5 тур
Англия
2 : 1
12.11.2026
Хорватия
Лига наций, 4 тур
Хорватия
1 : 2
06.10.2026
Испания
Лига наций, 3 тур
Хорватия
0 : 7
03.10.2026
Англия
Лига наций, 2 тур
Испания
4 : 1
29.09.2026
Хорватия
Армения
Лига наций, 6 тур
Латвия
0 : 0
15.11.2026
Армения
Лига наций, 5 тур
Армения
1 : 1
12.11.2026
Кипр
Лига наций, 4 тур
Черногория
0 : 0
05.10.2026
Армения
Лига наций, 3 тур
Кипр
2 : 0
02.10.2026
Армения
Лига наций, 2 тур
Армения
2 : 3
28.09.2026
Черногория
Информация о матче
Главный судья:
Иван Кружляк
(Братислава)
Стадион:
Максимир
Где смотреть матч:
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