Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Аргентина. Примера
Архентинос Хуниорс - Тальерес де Кордоба
Архентинос Хуниорс - Тальерес де Кордоба: обзор матча 20 октября 2024
Архентинос Хуниорс
20.10.2024, воскресенье, 21:00
Аргентина. Примера, 18 тур
3 : 0
Завершен
Тальерес де Кордоба
63'
F. Álvarez
66'
М. Ромеро
90'
A. Lescano
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Архентинос Хуниорс - Тальерес де Кордоба
ГОЛ! 3:0!
A. Lescano
Пас отдал
A. Gamarra
90'
Замена
J. Galván
️️️️
J. Herrera
79'
77'
Замена
R. Ruiz Rodríguez
️️️️
B. Barticciotto
Замена
L. Gómez
️️️️
М. Ромеро
74'
68'
Желтая карточка
U. Ortegoza
67'
Замена
C. Tarragona
️️️️
F. Girotti
67'
Замена
M. Esquivel
️️️️
R. Botta
ГОЛ! 2:0!
М. Ромеро
Пас отдал
J. Herrera
66'
ГОЛ! 1:0!
F. Álvarez
Пас отдал
K. Coronel
63'
59'
Замена
S. Martínez
️️️️
М. Галарса
59'
Замена
Х. Портилья
️️️️
V. Depietri
Замена
A. Lescano
️️️️
S. Rodríguez
46'
Замена
A. Gamarra
️️️️
F. Mac Allister
46'
Желтая карточка
F. Mac Allister
45'
Желтая карточка
J. Herrera
45'
45'
Желтая карточка
R. Botta
Замена
N. Oroz
️️️️
Á. Rodríguez
36'
29'
Желтая карточка
V. Depietri
Желтая карточка
T. Molina
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Архентинос Хуниорс
50
Diego Rodríguez
ВР
22
Kevin Coronel
ЦЗ
16
Francisco Álvarez
ЦЗ
2
Tobías Palacio
ЦЗ
66
Роман Вега
ЦЗ
88
Álan Rodríguez
(К)
ЦП
4
Francis Mac Allister
ЦП
32
José Herrera
ЦП
19
Максимилиано Ромеро
ЦФ
27
Tomás Molina
ЦФ
11
Santiago Rodríguez
ЦФ
Главный тренер
Пабло Геде
Тальерес де Кордоба
29
Гастон Бенавидес
ЦЗ
17
Juan Gabriel Rodríguez
ЦЗ
15
Блас Риверос
ЦЗ
5
Juan Portillo
ЦП
5
Матиас Галарса
ЦП
16
Ulises Ortegoza
ЦП
20
Rubén Botta
ЦП
17
Гвидо Эррера
(К)
ЦФ
99
Federico Girotti
ЦФ
33
Bruno Barticciotto
ЦФ
11
Valentin Depietri
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Рибонетто
Архентинос Хуниорс
12
Gonzalo Siri Payer
ВР
31
Manuel Agustin Guillen
ЦЗ
30
Jonathan Galván
ЦЗ
11
Nicolas Oroz
ЦП
9
Gastón Verón
ЦП
27
Lucas Gómez
ЦП
22
Alan Lescano
ЦП
18
Ariel Gamarra
ЦП
29
Emiliano Viveros
ЦП
11
Matías Perello
ЦФ
9
Nicolás Cordero
ЦФ
6
F. Meza
ЦФ
Тальерес де Кордоба
26
Лаутаро Моралес
ВР
29
Мигель Анхель Наварро
ЛЗ
2
Tomas Kummer
ЦЗ
3
Lucas Suárez
ЦЗ
28
Alex Vigo
ЦЗ
80
Матиас Галарса
ЦП
25
Gustavo Albarracín
ЦП
27
Хуан Портилья
ЦП
14
Silvio Martínez
ЦП
18
Ramiro Ruiz Rodríguez
ЦФ
32
Matías Esquivel
ЦФ
25
Cristian Tarragona
ЦФ
4-3-3
50
22
2
66
Вега
16
88
4
32
11
27
19
Ромеро
3-4-4
29
Бенавидес
17
15
Риверос
5
Галарса
16
20
5
11
33
99
17
Эррера
32
30
30
32
88
11
11
88
19
Ромеро
27
27
19
Ромеро
11
22
22
11
4
18
18
4
11
27
Портилья
27
Портилья
11
5
Галарса
14
14
5
Галарса
33
18
18
33
20
32
32
20
99
25
25
99
Остались в запасе
Архентинос Хуниорс
Тальерес де Кордоба
12
Gonzalo Siri Payer
ВР
31
Manuel Agustin Guillen
ЦЗ
9
Gastón Verón
ЦП
29
Emiliano Viveros
ЦП
11
Matías Perello
ЦФ
9
Nicolás Cordero
ЦФ
6
F. Meza
ЦФ
Главный тренер
Пабло Геде
26
Лаутаро Моралес
ВР
29
Мигель Анхель Наварро
ЛЗ
2
Tomas Kummer
ЦЗ
3
Lucas Suárez
ЦЗ
28
Alex Vigo
ЦЗ
80
Матиас Галарса
ЦП
25
Gustavo Albarracín
ЦП
Главный тренер
Вальтер Рибонетто
Остались в запасе
12
Gonzalo Siri Payer
ВР
31
Manuel Agustin Guillen
ЦЗ
9
Gastón Verón
ЦП
29
Emiliano Viveros
ЦП
11
Matías Perello
ЦФ
9
Nicolás Cordero
ЦФ
6
F. Meza
ЦФ
Остались в запасе
26
Лаутаро Моралес
ВР
29
Мигель Анхель Наварро
ЛЗ
2
Tomas Kummer
ЦЗ
3
Lucas Suárez
ЦЗ
28
Alex Vigo
ЦЗ
80
Матиас Галарса
ЦП
25
Gustavo Albarracín
ЦП
Главный тренер
Пабло Геде
Главный тренер
Вальтер Рибонетто
Статистика матча Архентинос Хуниорс - Тальерес де Кордоба
3
3
Всего ударов по воротам
9
16
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
5
2
Нарушения
8
12
Офсайды
3
2
Количество передач
298
400
Сейвы
2
0
Точность передач %
75
82
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
1
9
Удары из пределов штрафной
6
9
Удары из-за пределов штрафной
3
7
xG (ожидаемые голы)
0.76
0.77
Матчи команд
Архентинос Хуниорс
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Архентинос Хуниорс
1 : 2
21.11.2026
Индепендьенте
Аргентина. Примера, 16 тур
Архентинос Хуниорс
0 : 2
07.11.2026
Уракан
Аргентина. Примера, 15 тур
Атлетико Тукуман
1 : 2
03.11.2026
Архентинос Хуниорс
Аргентина. Примера, 14 тур
Архентинос Хуниорс
1 : 0
28.10.2026
Индепендьенте Ривадавия
Аргентина. Примера, 13 тур
Банфилд
0 : 1
17.10.2026
Архентинос Хуниорс
Тальерес де Кордоба
Аргентина. Примера, 16 тур
Тальерес де Кордоба
1 : 1
07.11.2026
Эстудиантес
Аргентина. Примера, 15 тур
Депортиво Риестра
0 : 3
31.10.2026
Тальерес де Кордоба
Аргентина. Примера, 14 тур
Тальерес де Кордоба
1 : 2
24.10.2026
Дефенса и Хустисия
Аргентина. Примера, 13 тур
Бока Хуниорс
2 : 1
17.10.2026
Тальерес де Кордоба
Аргентина. Примера, 12 тур
Тальерес де Кордоба
0 : 1
12.10.2026
Индепендьенте
Информация о матче
Главный судья:
Silvio Trucco, Argentina
Стадион:
Diego Armando Maradona, Buenos Aires
Новости команд
Все
Архентинос Хуниорс
Тальерес де Кордоба
«Оренбург» арендовал аргентинского вингера
7 июля
1
«Сочи» нашел нового форварда в Аргентине
27 января
«Акрон» интересуется аргентинским вингером
8 января
1
В Аргентине назвали следующий клуб Адольфо Гайча
7 января
4
Определился сенсационный обладатель Кубка Аргентины
2025.11.06 11:44
«Сочи» нашел нового форварда в Аргентине
27 января
«Акрон» интересуется аргентинским вингером
8 января
1
Определился сенсационный обладатель Кубка Аргентины
2025.11.06 11:44
«Зенит» заплатил за Вегу меньше, чем ожидалось
2025.07.06 22:22
7
«Зенит» объявил о переходе экс-игрока «Барселоны»
2025.07.03 17:07
7
«Оренбург» арендовал аргентинского вингера
7 июля
1
В Аргентине назвали следующий клуб Адольфо Гайча
7 января
4
Агент Гайча объяснил срыв трансфера из ЦСКА в «Тальерес»
2025.07.25 11:30
Трансфер Гайча из ЦСКА в «Тальерес» сорвался из-за алчности
2025.07.24 21:51
8
Стал известен новый клуб Гайча из ЦСКА
2025.07.24 21:30
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+