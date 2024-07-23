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Расписание матчей
Аргентина. Примера
Депортиво Риестра - Архентинос Хуниорс
Депортиво Риестра - Архентинос Хуниорс: обзор матча 23 июля 2024
Депортиво Риестра
23.07.2024, вторник, 21:00
Аргентина. Примера, 7 тур
2 : 0
Завершен
Архентинос Хуниорс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Депортиво Риестра - Архентинос Хуниорс
13'
Вторая желтая
E. Godoy
3'
Желтая карточка
E. Godoy
Начало матча
Статистика матча Депортиво Риестра - Архентинос Хуниорс
1
1
Всего ударов по воротам
10
9
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
33
67
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
3
9
Нарушения
9
7
Офсайды
2
1
Количество передач
260
542
Сейвы
2
4
Точность передач %
68
81
Удары мимо ворот
2
4
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
8
6
Удары из-за пределов штрафной
2
3
xG (ожидаемые голы)
0.97
0.47
Матчи команд
Депортиво Риестра
Аргентина. Примера, 16 тур
Индепендьенте
2 : 1
07.11.2026
Депортиво Риестра
Аргентина. Примера, 15 тур
Депортиво Риестра
0 : 3
31.10.2026
Тальерес де Кордоба
Аргентина. Примера, 14 тур
Институто
1 : 0
27.10.2026
Депортиво Риестра
Аргентина. Примера, 13 тур
Депортиво Риестра
1 : 1
20.10.2026
Унион Санта-Фе
Аргентина. Примера, 12 тур
Сан-Лоренсо
1 : 0
11.10.2026
Депортиво Риестра
Архентинос Хуниорс
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Архентинос Хуниорс
1 : 2
21.11.2026
Индепендьенте
Аргентина. Примера, 16 тур
Архентинос Хуниорс
0 : 2
07.11.2026
Уракан
Аргентина. Примера, 15 тур
Атлетико Тукуман
1 : 2
03.11.2026
Архентинос Хуниорс
Аргентина. Примера, 14 тур
Архентинос Хуниорс
1 : 0
28.10.2026
Индепендьенте Ривадавия
Аргентина. Примера, 13 тур
Банфилд
0 : 1
17.10.2026
Архентинос Хуниорс
Информация о матче
Главный судья:
Andres Merlos, Argentina
Стадион:
Estadio Guillermo Laza, Flores
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