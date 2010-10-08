Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Япония - Аргентина
Япония - Аргентина: обзор матча 08 октября 2010
Япония
08.10.2010, пятница, 14:50
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 0
Завершен
Аргентина
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Япония - Аргентина
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Япония
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
- : -
14.11.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
2 : 1
28.09.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
3 : 1
24.09.2026
Уругвай
Чемпионат мира, 1/16 финала
Бразилия
2 : 1
29.06.2026
Япония
Чемпионат мира, 3 тур
Япония
1 : 1
26.06.2026
Швеция
Чемпионат мира, 2 тур
Тунис
0 : 4
21.06.2026
Япония
Аргентина
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
- : -
14.11.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
3 : 0
07.10.2026
Бенин
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
7 : 0
04.10.2026
Буркина-Фасо
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
4 : 0
01.10.2026
Боливия
Чемпионат мира, Финал
Испания
1 : 0
19.07.2026
Аргентина
Чемпионат мира, 1/2 финала
Англия
1 : 2
15.07.2026
Аргентина
Новости команд
Все
Япония
Аргентина
Солари: «Хочу увидеть матч Россия – Аргентина на «Лукойл Арене»
10 ноября
7
Назван главный претендент на «десятку» Месси в сборной Аргентины
6 ноября
2
Аргентина приняла важное решение по «десятке» Месси в сборной
6 ноября
Итоговое сравнение Месси и Роналду по выступлению за сборные
5 ноября
2
Игрок «Зенита» вновь вызван в сборную Аргентины
3 ноября
4
Япония – Венесуэла: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 сентября 2026
28 сентября
Япония – Венесуэла: кто победит в товарищеском матче 2026 года
27 сентября
Япония – Уругвай: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 сентября 2026
24 сентября
Япония – Уругвай: кто победит в товарищеском матче 24 сентября 2026
23 сентября
В рейтинге ФИФА сменился лидер после ЧМ-2026
20 июля
5
Солари: «Хочу увидеть матч Россия – Аргентина на «Лукойл Арене»
10 ноября
7
Назван главный претендент на «десятку» Месси в сборной Аргентины
6 ноября
2
Аргентина приняла важное решение по «десятке» Месси в сборной
6 ноября
Итоговое сравнение Месси и Роналду по выступлению за сборные
5 ноября
2
Игрок «Зенита» вновь вызван в сборную Аргентины
3 ноября
4
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+