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Расписание матчей
Ирландия - Аргентина
Ирландия - Аргентина: обзор матча 11 августа 2010
Ирландия
11.08.2010, среда, 22:45
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 1
Завершен
Аргентина
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Ирландия - Аргентина
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
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Информация о матче
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