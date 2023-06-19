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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Индонезия - Аргентина
Индонезия - Аргентина: обзор матча 19 июня 2023
Индонезия
19.06.2023, понедельник, 15:30
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 2
Завершен
Аргентина
38'
Л. Паредес
55'
К. Ромеро
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Индонезия - Аргентина
85'
Замена
Г. Родригес
️️️️
Л. Паредес
85'
Замена
Т. Алмада
️️️️
Э. Паласиос
85'
Замена
Д. Симеоне
️️️️
Х. Альварес
80'
Желтая карточка
Х. Альварес
74'
Замена
Л. Окампос
️️️️
Ф. Буонанотте
60'
Замена
М. Акунья
️️️️
Ф. Медина
60'
Замена
А. Гарначо
️️️️
Н. Гонсалес
55'
ГОЛ! 0:2!
К. Ромеро
Пас отдал
Д. Ло Чельсо
38'
ГОЛ! 0:1!
Л. Паредес
Пас отдал
Э. Паласиос
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Индонезия - Аргентина
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Индонезия
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Япония
- : -
23.12.2027
Индонезия
Товарищеские матчи. Сборные
Иордания
0 : 0
13.11.2026
Индонезия
Товарищеские матчи. Сборные
Индонезия
1 : 0
09.06.2026
Мозамбик
Товарищеские матчи. Сборные
Индонезия
3 : 0
05.06.2026
Оман
Товарищеские матчи. Сборные
Индонезия
0 : 1
30.03.2026
Болгария
Отборочные матчи к ЧМ. Азия, 2 тур
Ирак
1 : 0
11.10.2025
Индонезия
Аргентина
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
7 : 0
18.11.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
1 : 2
14.11.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
3 : 0
07.10.2026
Бенин
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
7 : 0
04.10.2026
Буркина-Фасо
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
4 : 0
01.10.2026
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