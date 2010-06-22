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Расписание матчей
Чемпионат мира по футболу 2026
Греция - Аргентина
Греция - Аргентина: обзор матча 22 июня 2010
Греция
22.06.2010, вторник, 22:30
Чемпионат мира, группа B, 3 тур
0 : 2
Завершен
Аргентина
77'
М. Демичелис
89'
М. Палермо
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Греция - Аргентина
ГОЛ! 0:2!
М. Палермо
Замена
М. Палермо
️️️️
Д. Милито
ГОЛ! 0:1!
М. Демичелис
Желтая карточка
М. Болатти
Замена
Х. Пасторе
️️️️
С. Агуэро
Замена
А. Ди Мария
️️️️
М. Родригес
Замена
С. Нинис
️️️️
К. Кацуранис
Замена
Х. Пацацоглу
️️️️
В. Торосидис
Травма
В. Торосидис
Травма
К. Кацуранис
Замена
Н. Спиропулос
️️️️
Г. Карагунис
Желтая карточка
К. Кацуранис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Греция
12
Александрос Цорвас
ВР
15
Василис Торосидис
ЛЗ
5
Вангелис Морас
ЦЗ
16
Сотириос Кириакос
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
0
Авраам Пападопулос
ЦЗ
11
Лукас Винтра
ПЗ
21
Константинос Кацуранис
ЛВ
10
Георгиос Карагунис
(К)
ЦП
6
Александрос Циолис
ПВ
7
Георгиос Самарас
ЦФ
Главный тренер
Отто Рехагель
Аргентина
9
Серхио Ромеро
ВР
15
Клементе Хуан Родригес
ЛЗ
15
Мартин Демичелис
ЦЗ
19
Николас Отаменди
ЦЗ
4
Николас Бурдиссо
ПЗ
8
Хуан Себастьян Верон
ЛП
5
Марио Болатти
ОП
0
Макси Родригес
ПП
10
Лионель Месси
(К)
ПВ
22
Диего Милито
ЦФ
9
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Диего Марадона
Греция
13
Михалис Сифакис
ВР
1
Константинос Халкиас
ВР
4
Никос Спиропулос
ЛЗ
4
Стилянос Малезас
ЦЗ
3
Христос Пацацоглу
ПЗ
2
Георгиос Сейтаридис
ПЗ
7
Сотирис Нинис
ЦП
23
Атанасиос Приттас
ЦП
14
Димитриос Салпингидис
ЦФ
9
Ангелос Харистеас
ЦФ
17
Теофанис Гекас
ЦФ
20
Пантелис Капетанос
ЦФ
Аргентина
0
Диего Посо
ВР
23
Мариано Андухар
ВР
12
Ариэль Гарсе
ЦЗ
13
Вальтер Самуэль
ЦЗ
6
Габриэль Хайнце
ЦЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
17
Хонас Гутьеррес
ЛП
21
Хавьер Пасторе
АП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
18
Мартин Палермо
ЦФ
11
Карлос Тевес
ЦФ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
3-2-1-2-1
12
Цорвас
16
Кириакос
19
Папастатопулос
0
Пападопулос
15
Торосидис
11
Винтра
10
Карагунис
21
Кацуранис
6
Циолис
7
Самарас
4-1-2-1-2
9
Ромеро
4
Бурдиссо
15
Демичелис
19
Отаменди
15
Родригес
5
Болатти
0
Родригес
8
Верон
10
Месси
9
Агуэро
22
Милито
10
Карагунис
4
Спиропулос
4
Спиропулос
10
Карагунис
15
Торосидис
3
Пацацоглу
3
Пацацоглу
15
Торосидис
21
Кацуранис
7
Нинис
7
Нинис
21
Кацуранис
22
Милито
18
Палермо
18
Палермо
22
Милито
9
Агуэро
21
Пасторе
21
Пасторе
9
Агуэро
0
Родригес
11
Ди Мария
11
Ди Мария
0
Родригес
Остались в запасе
Греция
Аргентина
13
Михалис Сифакис
ВР
1
Константинос Халкиас
ВР
4
Стилянос Малезас
ЦЗ
2
Георгиос Сейтаридис
ПЗ
23
Атанасиос Приттас
ЦП
14
Димитриос Салпингидис
ЦФ
9
Ангелос Харистеас
ЦФ
17
Теофанис Гекас
ЦФ
20
Пантелис Капетанос
ЦФ
Главный тренер
Отто Рехагель
0
Диего Посо
ВР
12
Ариэль Гарсе
ЦЗ
23
Мариано Андухар
ВР
13
Вальтер Самуэль
ЦЗ
6
Габриэль Хайнце
ЦЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
17
Хонас Гутьеррес
ЛП
11
Карлос Тевес
ЦФ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Главный тренер
Диего Марадона
Остались в запасе
13
Михалис Сифакис
ВР
1
Константинос Халкиас
ВР
4
Стилянос Малезас
ЦЗ
2
Георгиос Сейтаридис
ПЗ
23
Атанасиос Приттас
ЦП
14
Димитриос Салпингидис
ЦФ
9
Ангелос Харистеас
ЦФ
17
Теофанис Гекас
ЦФ
20
Пантелис Капетанос
ЦФ
Остались в запасе
0
Диего Посо
ВР
12
Ариэль Гарсе
ЦЗ
23
Мариано Андухар
ВР
13
Вальтер Самуэль
ЦЗ
6
Габриэль Хайнце
ЦЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
17
Хонас Гутьеррес
ЛП
11
Карлос Тевес
ЦФ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Главный тренер
Отто Рехагель
Главный тренер
Диего Марадона
Статистика матча Греция - Аргентина
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Греция
Лига наций, 5 тур
Нидерланды
- : -
13.11.2026
Греция
Лига наций, 4 тур
Греция
0 : 0
04.10.2026
Германия
Лига наций, 3 тур
Греция
2 : 2
01.10.2026
Нидерланды
Лига наций, 2 тур
Германия
0 : 1
27.09.2026
Греция
Лига наций, 1 тур
Сербия
1 : 2
24.09.2026
Греция
Товарищеские матчи. Сборные
Греция
0 : 1
07.06.2026
Италия
Аргентина
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
- : -
14.11.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
3 : 0
07.10.2026
Бенин
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
7 : 0
04.10.2026
Буркина-Фасо
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
4 : 0
01.10.2026
Боливия
Чемпионат мира, Финал
Испания
1 : 0
19.07.2026
Аргентина
Чемпионат мира, 1/2 финала
Англия
1 : 2
15.07.2026
Аргентина
Информация о матче
Помощники судьи:
Рафаэль Ильясов
Бахадыр Кокчаров (оба - Узбекистан)
Стадион:
Петер Мокаба
Где смотреть матч:
"Россия-1" 22:25 (прямая трансляция)
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