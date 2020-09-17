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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Арарат-Армения - Фола
Арарат-Армения - Фола: обзор матча 17 сентября 2020
Арарат-Армения
17.09.2020, четверг, 17:00
Лига Европы, 2 раунд
4 : 3
Завершен
Фола
56'
С. Бенси (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арарат-Армения - Фола
Замена
A. Ambartsumyan
️️️️
J. Martínez
96'
86'
Замена
B. Bernard
️️️️
С. Бенси
Замена
L. Ogana
️️️️
Y. Gouffran
84'
72'
Желтая карточка
С. Бенси
Замена
S. Shahinyan
️️️️
A.
70'
Замена
M. Lima
️️️️
Ю. Отубанжо
60'
56'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
С. Бенси
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арарат-Армения
22
Алекс Жуниор
ЛЗ
17
Закария Саного
ЛВ
79
Сергей Вакуленко
ЦП
8
Yoan Gouffran
ЦФ
25
Stefan Čupić
ЦФ
2
Alemão
ЦФ
3
Angelo Meneses
ЦФ
27
Furdjel Narsingh
ЦФ
63
Alphonse
ЦФ
9
Jeisson Martínez
ЦФ
20
Юсуф Отубанжо
ЦФ
Главный тренер
Вардан Минасян
Фола
28
Жульен Кляйн
ЦЗ
19
Силвио Уассиеро
ПЗ
31
Диогу Пиментель
ОП
6
Бруну Фрейре
ОП
14
Cedric Sacras
ЦФ
1
Thomas Hym
ЦФ
4
Rodrigue Dikaba
ЦФ
8
Gilson Delgado
ЦФ
11
Jules Diallo
ЦФ
27
Zachary Marvin Hadji
ЦФ
27
Стефано Бенси
ЦФ
Арарат-Армения
3
Альберт Хачумян
ЦЗ
99
Louis Ogana
ЦФ
31
Dmitry Abakumov
ЦФ
11
Sargis Shahinyan
ЦФ
10
Armen Ambartsumyan
ЦФ
22
Artur Danilyan
ЦФ
94
Mailson Lima
ЦФ
Фола
24
Bob Simon
ЦФ
33
Emmanuel Thomas Cabral
ЦФ
6
Billy Bernard
ЦФ
46
Guillaume Mura
ЦФ
5
Tiago Semedo
ЦФ
17
Achraf Drif
ЦФ
9
Lucas Correia
ЦФ
1-1-1-5
22
Жуниор
79
Вакуленко
17
Саного
27
20
Отубанжо
9
63
3
2-2-5
19
Уассиеро
28
Кляйн
31
Пиментель
6
Фрейре
4
27
Бенси
27
11
8
8
99
99
8
63
11
11
63
9
10
10
9
20
Отубанжо
94
94
20
Отубанжо
27
Бенси
6
6
27
Бенси
Остались в запасе
Арарат-Армения
Фола
31
Dmitry Abakumov
ЦФ
3
Альберт Хачумян
ЦЗ
22
Artur Danilyan
ЦФ
Главный тренер
Вардан Минасян
24
Bob Simon
ЦФ
33
Emmanuel Thomas Cabral
ЦФ
46
Guillaume Mura
ЦФ
5
Tiago Semedo
ЦФ
17
Achraf Drif
ЦФ
9
Lucas Correia
ЦФ
Остались в запасе
31
Dmitry Abakumov
ЦФ
3
Альберт Хачумян
ЦЗ
22
Artur Danilyan
ЦФ
Остались в запасе
24
Bob Simon
ЦФ
33
Emmanuel Thomas Cabral
ЦФ
46
Guillaume Mura
ЦФ
5
Tiago Semedo
ЦФ
17
Achraf Drif
ЦФ
9
Lucas Correia
ЦФ
Главный тренер
Вардан Минасян
Статистика матча Арарат-Армения - Фола
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Арарат-Армения
Лига Европы, 5 тур
Зальцбург
- : -
26.11.2026
Арарат-Армения
Армения. Премьер-лига, 14 тур
Ван
1 : 2
20.11.2026
Арарат-Армения
Армения. Премьер-лига, 13 тур
Урарту
0 : 0
08.11.2026
Арарат-Армения
Лига Европы, 4 тур
Торренсе
3 : 2
05.11.2026
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Армения. Премьер-лига, 12 тур
Арарат-Армения
3 : 0
01.11.2026
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Армения. Премьер-лига, 11 тур
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2 : 1
26.10.2026
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Фола
1 : 4
25.05.2025
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Люксембург. Национальный дивизион, 29 тур
Беттембург
2 : 0
18.05.2025
Фола
Люксембург. Национальный дивизион, 28 тур
Фола
0 : 1
12.05.2025
Женесс
Люксембург. Национальный дивизион, 27 тур
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0 : 1
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