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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 3
Химик-Арсенал - Арарат
Химик-Арсенал - Арарат: обзор матча 30 августа 2019
Химик-Арсенал
30.08.2019, пятница, 16:00
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 7 тур
2 : 1
Завершен
Арарат
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Химик-Арсенал - Арарат
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0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Химик-Арсенал
Россия. ПФЛ. Группа 3, 7 тур
Химик-Арсенал
3 : 1
20.09.2020
Строгино
Россия. ПФЛ. Группа 3, 6 тур
Салют
0 : 0
12.09.2020
Химик-Арсенал
Россия. ПФЛ. Группа 3, 5 тур
Химик-Арсенал
3 : 1
06.09.2020
Красное Знамя
Россия. ПФЛ. Группа 3, 4 тур
Факел-М
0 : 2
29.08.2020
Химик-Арсенал
Россия. ПФЛ. Группа 3, 3 тур
Химик-Арсенал
1 : 0
23.08.2020
Калуга
Арарат
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 17 тур
Квант
2 : 5
09.11.2019
Арарат
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 16 тур
Ротор (мол)
4 : 1
02.11.2019
Арарат
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 15 тур
Арарат
0 : 3
26.10.2019
Сокол
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 14 тур
Зоркий
4 : 2
19.10.2019
Арарат
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 13 тур
Салют
3 : 0
12.10.2019
Арарат
Новости команд
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Химик-Арсенал
Арарат
«Арарат» исключили из ПФЛ. У клуба отозвали лицензию
2020.02.06 07:20
6
«РБК-Спорт»: В Москве появится новый футбольный клуб «Москоу Сити»
2019.10.16 23:35
19
ЦСКА – о дебютном голе Лукаса Сантоса: «Первый маленький шедевр»
2019.09.09 22:34
1
Товарищеский матч. Хет-трик Нисимуры помог ЦСКА разгромить «Арарат»
2019.09.09 13:35
4
Помазун, Шарлия, Лукас Сантос – в стартовом составе ЦСКА на матч с «Араратом»
2019.09.09 11:48
1
Семшов покинул «Химик». Тренер может сменить Кононова в «Арсенале»
2018.11.07 00:15
8
«Спорт-Экспресс»: Семшов на следующей неделе возглавит «Арсенал»
2018.11.03 17:37
12
Семшов дисквалифицирован на четыре матча. После игры с «Металлургом» тренер назвал судей мразями
2018.10.31 14:45
3
Семшов извинился перед судьями, которых назвал мразями
2018.10.29 22:10
3
«Химик» готов отпустить Семшова в «Арсенал», если Кононов уйдет в «Спартак»
2018.10.29 15:50
4
«Арарат» исключили из ПФЛ. У клуба отозвали лицензию
2020.02.06 07:20
6
«РБК-Спорт»: В Москве появится новый футбольный клуб «Москоу Сити»
2019.10.16 23:35
19
ЦСКА – о дебютном голе Лукаса Сантоса: «Первый маленький шедевр»
2019.09.09 22:34
1
Товарищеский матч. Хет-трик Нисимуры помог ЦСКА разгромить «Арарат»
2019.09.09 13:35
4
Помазун, Шарлия, Лукас Сантос – в стартовом составе ЦСКА на матч с «Араратом»
2019.09.09 11:48
1
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