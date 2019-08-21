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Арарат - Нижний Новгород
Арарат - Нижний Новгород: обзор матча 21 августа 2019
Арарат
21.08.2019, среда, 17:00
Россия. Кубок, 1/32 финала
0 : 3
Завершен
Нижний Новгород
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Арарат - Нижний Новгород
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Арарат
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 17 тур
Квант
2 : 5
09.11.2019
Арарат
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 16 тур
Ротор (мол)
4 : 1
02.11.2019
Арарат
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 15 тур
Арарат
0 : 3
26.10.2019
Сокол
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 14 тур
Зоркий
4 : 2
19.10.2019
Арарат
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 13 тур
Салют
3 : 0
12.10.2019
Арарат
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нижний Новгород
- : -
26.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Спартак К
0 : 4
08.11.2026
Нижний Новгород
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Информация о матче
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