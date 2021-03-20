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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Аполлон Смирнис - Ларисса
Аполлон Смирнис - Ларисса: обзор матча 20 марта 2021
Аполлон Смирнис
20.03.2021, суббота, 16:00
Греция. Суперлига, группа B, 1 тур
0 : 2
Завершен
Ларисса
67'
Ф. Дурмишай
90+6'
M. Nunic
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аполлон Смирнис - Ларисса
90'
+6
ГОЛ! 0:2!
M. Nunic
86'
Замена
Т. Спарв
️️️️
M. Stiefler
82'
Желтая карточка
M. Stiefler
Желтая карточка
Н. Иоаннидис
81'
78'
Замена
M. Nunic
️️️️
Ф. Дурмишай
67'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Дурмишай
Пас отдал
A. Colombino
57'
Замена
R. Milosavljevic
️️️️
B. Moukandjo
Замена
И. Колл
️️️️
С. Цилулис
53'
Замена
Н. Иоаннидис
️️️️
A. Dauda
52'
4'
Желтая карточка
M. Acuña
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аполлон Смирнис
3
Диамантис Хухумис
ЛЗ
5
Димостенис Баксеванидис
ЦЗ
0
Domingues
ЦЗ
31
Христос Лисгарас
ЦЗ
29
Томас Бединелли
ЛВ
14
Выкинтас Сливка
ЦП
23
Сотирис Цилулис
ЦП
64
Fatjon Andoni
ЦП
87
Davino Verhulst
ЦФ
9
Abiola Dauda
ЦФ
11
Marc Fernandez Gracia
ЦФ
Ларисса
1
Gergely Nagy
ВР
25
Manolis Bertos
ЦЗ
4
Theocharis Iliadis
ЦЗ
6
Maksim Maksymenko
ЦЗ
16
Nikola Zizic
ЦЗ
8
Manuel Stiefler
ЦФ
8
Adrián Colombino
ЦФ
77
Mathías Acuña
ЦФ
12
Benjamin Moukandjo
ЦФ
17
Фиорин Дурмишай
ЦФ
70
Димитриос Пинакас
ЦФ
Главный тренер
Георгиос Петракис
Аполлон Смирнис
2
Карло Бручич
ЦЗ
26
Андре Калисир
ЦЗ
77
Исраэль Колл
ЦП
29
Николаос Иоаннидис
ЦФ
8
Anastasios Lagos
ЦФ
70
Konstantinos Kotsaris
ЦФ
14
Leonidas Rossi
ЦФ
20
Savvas Tsambouris
ЦФ
0
A. Mounier
ЦФ
Ларисса
5
Адриан Хусино
ЦЗ
22
Radomir Milosavljevic
ЦП
20
Тим Спарв
ЦП
10
Änis Ben-Hatira
ЦФ
23
Georgios Maidanos
ЦФ
67
Stefanos Souloukos
ЦФ
20
Alexandros Chalatsis
ЦФ
14
Spyridon Glinos
ЦФ
33
Marko Nunic
ЦФ
4-3-1-3
3
Хухумис
0
31
Лисгарас
5
Баксеванидис
14
Сливка
23
Цилулис
64
29
Бединелли
11
9
87
4-5
1
4
6
16
25
8
70
Пинакас
17
Дурмишай
12
77
9
29
Иоаннидис
29
Иоаннидис
9
23
Цилулис
77
Колл
77
Колл
23
Цилулис
0
0
12
22
22
12
8
20
Спарв
20
Спарв
8
17
Дурмишай
33
33
17
Дурмишай
Остались в запасе
Аполлон Смирнис
Ларисса
8
Anastasios Lagos
ЦФ
70
Konstantinos Kotsaris
ЦФ
14
Leonidas Rossi
ЦФ
20
Savvas Tsambouris
ЦФ
2
Карло Бручич
ЦЗ
26
Андре Калисир
ЦЗ
10
Änis Ben-Hatira
ЦФ
23
Georgios Maidanos
ЦФ
5
Адриан Хусино
ЦЗ
67
Stefanos Souloukos
ЦФ
20
Alexandros Chalatsis
ЦФ
14
Spyridon Glinos
ЦФ
Главный тренер
Георгиос Петракис
Остались в запасе
8
Anastasios Lagos
ЦФ
70
Konstantinos Kotsaris
ЦФ
14
Leonidas Rossi
ЦФ
20
Savvas Tsambouris
ЦФ
2
Карло Бручич
ЦЗ
26
Андре Калисир
ЦЗ
Остались в запасе
10
Änis Ben-Hatira
ЦФ
23
Georgios Maidanos
ЦФ
5
Адриан Хусино
ЦЗ
67
Stefanos Souloukos
ЦФ
20
Alexandros Chalatsis
ЦФ
14
Spyridon Glinos
ЦФ
Главный тренер
Георгиос Петракис
Статистика матча Аполлон Смирнис - Ларисса
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Аполлон Смирнис
Греция. Суперлига, 7 тур
Астерас
2 : 2
15.05.2022
Аполлон Смирнис
Греция. Суперлига, 6 тур
Аполлон Смирнис
0 : 0
07.05.2022
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 5 тур
Ионикос
5 : 1
02.05.2022
Аполлон Смирнис
Греция. Суперлига, 4 тур
Аполлон Смирнис
1 : 1
16.04.2022
Волос
Греция. Суперлига, 3 тур
ОФИ
1 : 2
09.04.2022
Аполлон Смирнис
Ларисса
Греция. Суперлига, 10 тур
Кифисиас
3 : 2
21.05.2026
Ларисса
Греция. Суперлига, 9 тур
Ларисса
2 : 1
16.05.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 8 тур
Панетоликос
1 : 1
12.05.2026
Ларисса
Греция. Суперлига, 7 тур
Ларисса
1 : 1
09.05.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 6 тур
Пансерраикос
1 : 1
02.05.2026
Ларисса
Информация о матче
Стадион:
Георгиос Камарас
Новости команд
Все
Аполлон Смирнис
Ларисса
39-летний экс-зенитовец Алвеш перешел в «Аполлон Смирнис»
2021.09.05 17:23
1
39-летний экс-зенитовец Алвеш перейдет в «Аполлон Смирнис»
2021.09.03 23:02
3
Ближайший тур чемпионата Греции перенесен. Судьи объявили забастовку из-за нападения на коллегу
2018.12.21 00:58
39-летний экс-зенитовец Алвеш перешел в «Аполлон Смирнис»
2021.09.05 17:23
1
39-летний экс-зенитовец Алвеш перейдет в «Аполлон Смирнис»
2021.09.03 23:02
3
Ближайший тур чемпионата Греции перенесен. Судьи объявили забастовку из-за нападения на коллегу
2018.12.21 00:58
Ближайший тур чемпионата Греции перенесен. Судьи объявили забастовку из-за нападения на коллегу
2018.12.21 00:58
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