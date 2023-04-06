Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Франция. Кубок
Анси - Тулуза
Анси - Тулуза: обзор матча 06 апреля 2023
Анси
06.04.2023, четверг, 21:45
Франция. Кубок, 1/2 финала
1 : 2
Завершен
Тулуза
45+4'
А. Босетти (П)
36'
З. Абухляль
85'
Ф. Шаиби
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Анси - Тулуза
87'
Замена
В. Бирманчевич
️️️️
З. Абухляль
87'
Замена
В. Сьерро
️️️️
С. Спирингс
87'
Замена
С. Хамулич
️️️️
Т. Даллинга
85'
ГОЛ! 1:2!
Ф. Шаиби
Замена
М. Эль-Жаухари
️️️️
Ж. Рокки
77'
Замена
С. Нтамак
️️️️
К. Тестуд
77'
71'
Замена
А. Онаиву
️️️️
Б. Дежегере
Замена
М. Сахи Дьон
️️️️
А. Босетти
66'
64'
Замена
Ф. Шаиби
️️️️
Р. Ратао
56'
Желтая карточка
Б. ван ден Бомен
Желтая карточка
А. Босетти
45'
+5
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Босетти
45'
+4
36'
ГОЛ! 0:1!
З. Абухляль
Пас отдал
Б. ван ден Бомен
Желтая карточка
А. Теманфо
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анси
16
Томас Калленс
ВР
3
Арнольд Теманфо
ЦЗ
18
Габи Жан
ЦЗ
8
Жонатан Гонсалвес
ЦЗ
24
Йоан Демонси
ЦП
12
Кевин Тестуд
ЦФ
14
Кевин Муанга
ЦФ
11
Жан-Жак Рокки
ЦФ
5
Ахмед Каши
ЦФ
23
Алекси Босетти
ЦФ
14
Стив Шамаль
ЦФ
Главный тренер
Лоран Жийо
Тулуза
1
Кьетил Хауг
ВР
17
Габриэль Суасо
ЛЗ
2
Логан Кошта
ЦЗ
2
Расмус Николайсен
ЦЗ
3
Миккел Деслер
ПЗ
9
Рафаэль Ратао
ЛВ
6
Стейн Спирингс
ЦП
8
Бранко ван ден Бомен
ЦП
19
Брехт Дежегере
ЦП
7
Закария Абухляль
ПВ
27
Тейс Даллинга
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Анси
1
Флориан Эскале
ВР
46
Натан Фальконье
ЦЗ
17
Венсан Пажо
ЦП
80
Мойзе Сахи Дьон
ЦФ
18
Мадьен Эль-Жаухари
ЦФ
19
Самуэль Нтамак
ЦФ
10
Кевин Фараде
ЦФ
Тулуза
1
Максим Дюпе
ВР
24
Мусса Диарра
ЛЗ
12
Варрен Каманци
ПЗ
7
Велько Бирманчевич
ЛВ
4
Венсан Сьерро
ЦП
8
Фарез Шаиби
ЦП
10
Денис Генро
АП
10
Саид Хамулич
ЦФ
45
Адо Онаиву
ЦФ
3-1-5
16
Калленс
3
Теманфо
18
Жан
8
Гонсалвес
24
Демонси
11
Рокки
14
Шамаль
23
Босетти
5
Каши
14
Муанга
4-3-2-1
1
Хауг
3
Деслер
2
Кошта
2
Николайсен
17
Суасо
6
Спирингс
8
ван ден Бомен
19
Дежегере
7
Абухляль
9
Ратао
27
Даллинга
23
Босетти
80
Дьон
80
Дьон
23
Босетти
11
Рокки
18
Эль-Жаухари
18
Эль-Жаухари
11
Рокки
12
Тестуд
19
Нтамак
19
Нтамак
12
Тестуд
6
Спирингс
4
Сьерро
4
Сьерро
6
Спирингс
9
Ратао
8
Шаиби
8
Шаиби
9
Ратао
7
Абухляль
7
Бирманчевич
7
Бирманчевич
7
Абухляль
27
Даллинга
10
Хамулич
10
Хамулич
27
Даллинга
19
Дежегере
45
Онаиву
45
Онаиву
19
Дежегере
Остались в запасе
Анси
Тулуза
1
Флориан Эскале
ВР
46
Натан Фальконье
ЦЗ
17
Венсан Пажо
ЦП
10
Кевин Фараде
ЦФ
Главный тренер
Лоран Жийо
1
Максим Дюпе
ВР
24
Мусса Диарра
ЛЗ
12
Варрен Каманци
ПЗ
10
Денис Генро
АП
Главный тренер
Филипп Монтанье
Остались в запасе
1
Флориан Эскале
ВР
46
Натан Фальконье
ЦЗ
17
Венсан Пажо
ЦП
10
Кевин Фараде
ЦФ
Остались в запасе
1
Максим Дюпе
ВР
24
Мусса Диарра
ЛЗ
12
Варрен Каманци
ПЗ
10
Денис Генро
АП
Главный тренер
Лоран Жийо
Главный тренер
Филипп Монтанье
Статистика матча Анси - Тулуза
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Анси
Франция. Лига 2, 14 тур
Анси
- : -
04.12.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 13 тур
Анси
4 : 2
20.11.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 12 тур
Булонь
3 : 0
06.11.2026
Анси
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Сошо
1 : 3
23.10.2026
Анси
Франция. Лига 2, 9 тур
Анси
1 : 2
16.10.2026
Нанси
Тулуза
Франция. Лига 1, 12 тур
Тулуза
- : -
29.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
1 : 1
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Информация о матче
Стадион:
Муниципал
Новости команд
Все
Анси
Тулуза
«Ланс» – «Тулуза»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Лига 1: шансы «Ланса» и «Тулузы» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
«Тулуза» – «Страсбур»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Тулузы» и «Страсбура» на победу в матче 10 тура
5 ноября
«Марсель» – «Тулуза»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
«Марсель» вылетел из Кубка Франции от середняка Лиги 2
2023.03.02 07:23
«Ланс» – «Тулуза»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Лига 1: шансы «Ланса» и «Тулузы» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
«Тулуза» – «Страсбур»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Тулузы» и «Страсбура» на победу в матче 10 тура
5 ноября
«Марсель» – «Тулуза»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+