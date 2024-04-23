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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Генгам - Анжер
Генгам - Анжер: обзор матча 23 апреля 2024
Генгам
23.04.2024, вторник, 21:45
Франция. Лига 2, 34 тур
1 : 2
Завершен
Анжер
45+1'
Б. Гийом
37'
Л. Рао-Лисоа
83'
Л. Диони
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Генгам - Анжер
Желтая карточка
D. Louiserre
90'
+4
Желтая карточка
Ж. Сиве
89'
87'
Замена
И. Ньян
️️️️
Л. Диони
Замена
U. Bonnet
️️️️
M. Merghem
84'
Замена
L. Phiri
️️️️
К. Сидибе
84'
83'
ГОЛ! 1:2!
Л. Диони
Пас отдал
Ф. Эль-Мелали
Замена
Ж. Сиве
️️️️
Б. Гийом
78'
70'
Замена
А. Эну
️️️️
Э. Леполь
Замена
А. Эль Уаззани
️️️️
V. Lobry
70'
Замена
H. Picard
️️️️
A. Sagna
70'
65'
Замена
Ф. Эль-Мелали
️️️️
Д. Калумба
65'
Замена
П. Капелле
️️️️
З. Халед
45'
+2
Желтая карточка
А. Бамба
ГОЛ! 1:1!
Б. Гийом
45'
+1
37'
ГОЛ! 0:1!
Л. Рао-Лисоа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Генгам
1
Enzo Basilio
ВР
24
Lenny Vallier
ЦЗ
24
Pierre Lemonnier
ЦЗ
5
Baptiste Roux
ЦЗ
24
Максим Сивис
ПЗ
6
Калиду Сидибе
ОП
7
Mehdi Merghem
ЦП
11
Amadou Sagna
ЦП
4
Dylan Louiserre
(К)
ЦП
9
Батист Гийом
ЦФ
19
Victor Lobry
ЦФ
Анжер
75
Яхья Фофана
ВР
21
Жордан Лефор
ЛЗ
22
Седрик Хунтонджи
ЦЗ
29
Флоран Анен
ЦЗ
7
Ян Валери
ПЗ
27
Лилиан Рао-Лисоа
ПЗ
22
Зинедин Халед
ОП
8
Химад Абделли
(К)
АП
30
Джастин-Ноэль Калумба
ПВ
99
Луи Диони
ЦФ
22
Эстебан Леполь
ЦФ
Главный тренер
Абдель Буазама
Генгам
30
Бабакар Ниасс
ВР
2
Лукас Мароннье
ЦЗ
22
Hugo Picard
ЦП
36
Lebogang Phiri
ЦП
19
Амин Эль Уаззани
ЦП
43
Жак Сиве
ЦФ
12
U. Bonnet
ЦФ
Анжер
16
Мельвен Зинга
ВР
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
14
Яссин Белхдим
ЦП
7
Ибраима Ньян
ЦФ
23
Адриен Эну
ЦФ
28
Фарид Эль-Мелали
ЦФ
4-1-3-2
1
24
24
5
24
Сивис
6
Сидибе
7
11
4
19
9
Гийом
3-3-2-2
75
Фофана
7
Валери
22
Хунтонджи
29
Анен
27
Рао-Лисоа
22
Халед
21
Лефор
30
Калумба
8
Абделли
22
Леполь
99
Диони
11
22
22
11
6
Сидибе
36
36
6
Сидибе
19
19
Эль Уаззани
19
Эль Уаззани
19
9
Гийом
43
Сиве
43
Сиве
9
Гийом
7
12
12
7
22
Халед
15
Капелле
15
Капелле
22
Халед
99
Диони
7
Ньян
7
Ньян
99
Диони
22
Леполь
23
Эну
23
Эну
22
Леполь
30
Калумба
28
Эль-Мелали
28
Эль-Мелали
30
Калумба
Остались в запасе
Генгам
Анжер
30
Бабакар Ниасс
ВР
2
Лукас Мароннье
ЦЗ
16
Мельвен Зинга
ВР
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
14
Яссин Белхдим
ЦП
Главный тренер
Абдель Буазама
Остались в запасе
30
Бабакар Ниасс
ВР
2
Лукас Мароннье
ЦЗ
Остались в запасе
16
Мельвен Зинга
ВР
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
14
Яссин Белхдим
ЦП
Главный тренер
Абдель Буазама
Статистика матча Генгам - Анжер
2
1
Всего ударов по воротам
12
9
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
3
5
Нарушения
14
10
Офсайды
1
3
Количество передач
448
422
Сейвы
1
2
Точность передач %
80
78
Удары мимо ворот
8
4
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
11
8
Удары из-за пределов штрафной
1
1
Матчи команд
Генгам
Франция. Лига 2, 14 тур
Гренобль
- : -
04.12.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 13 тур
Генгам
1 : 3
20.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 12 тур
Дюнкерк
3 : 0
06.11.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Клермон
0 : 2
23.10.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 9 тур
Генгам
1 : 2
16.10.2026
По
Анжер
Франция. Лига 1, 12 тур
Анжер
- : -
28.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
4 : 0
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Информация о матче
Главный судья:
Olivier Thual, France
Стадион:
Стад дю Рудуру
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