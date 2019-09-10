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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Франция - Андорра
Франция - Андорра: обзор матча 10 сентября 2019
Франция
10.09.2019, вторник, 21:45
Отбор ЧЕ-2020, группа H, 6 тур
3 : 0
Завершен
Андорра
18'
К. Коман
52'
К. Лангле
90+1'
В. Бен-Йеддер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Франция - Андорра
ГОЛ! 3:0!
В. Бен-Йеддер
Пас отдал
Н. Фекир
90'
+1
ГОЛ! 2:0!
К. Лангле
Пас отдал
А. Гризманн
52'
51'
Желтая карточка
Ж. Рубио
ГОЛ! 1:0!
К. Коман
Пас отдал
Н. Иконе
18'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Франция
1
Уго Льорис
ВР
3
Люка Динь
ЛЗ
4
Рафаэль Варан
ЦЗ
5
Клеман Лангле
ЦЗ
24
Лео Дюбуа
ПЗ
7
Кингсли Коман
ЛВ
12
Корентен Толиссо
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
8
Нанитамо Иконе
ПВ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Андорра
1
Хосеп Гомес
ВР
4
Марк Ребес
ЦЗ
2
Кристиан Мартинес
ЦЗ
15
Мойсес Сан Николас
ЦЗ
18
Хесус Рубио
ЦЗ
6
Ильдефонс Лима
ЦЗ
5
Макс Льовера
ЦЗ
8
Марсио Виейра
ЦП
3
Марк Валес
ЦП
10
Людовик Клементе
ЦФ
Главный тренер
Хесус Альварес Кольдо
Франция
23
Альфонсе Ареоля
ВР
16
Майк Меньян
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
15
Курт Зума
ЦЗ
15
Бенжамен Павар
ПЗ
6
Маттео Гендузи
ЦП
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
14
Блейз Матюиди
ЦП
8
Тома Лемар
АП
18
Набиль Фекир
АП
22
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
Андорра
18
Жорди Рубио
ЦЗ
5
Эмили Гарсия
ЦЗ
18
Виктор Родригес
ЦЗ
14
Жорди Алаез
ЦП
7
Алешандре Мартинес
ЦФ
4-2-2-2
1
Льорис
3
Динь
4
Варан
5
Лангле
24
Дюбуа
12
Толиссо
17
Сиссоко
7
Коман
8
Иконе
9
Жиру
7
Гризманн
3-2-2-1
1
Хосеп Гомес
18
Рубио
6
Лима
5
Льовера
2
Мартинес
15
Сан Николас
8
Виейра
3
Валес
10
Клементе
Остались в запасе
Франция
Андорра
8
Тома Лемар
АП
23
Альфонсе Ареоля
ВР
16
Майк Меньян
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
15
Курт Зума
ЦЗ
15
Бенжамен Павар
ПЗ
6
Маттео Гендузи
ЦП
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
14
Блейз Матюиди
ЦП
18
Набиль Фекир
АП
22
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
18
Жорди Рубио
ЦЗ
5
Эмили Гарсия
ЦЗ
18
Виктор Родригес
ЦЗ
14
Жорди Алаез
ЦП
7
Алешандре Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Хесус Альварес Кольдо
Остались в запасе
8
Тома Лемар
АП
23
Альфонсе Ареоля
ВР
16
Майк Меньян
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
15
Курт Зума
ЦЗ
15
Бенжамен Павар
ПЗ
6
Маттео Гендузи
ЦП
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
14
Блейз Матюиди
ЦП
18
Набиль Фекир
АП
22
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
Остались в запасе
18
Жорди Рубио
ЦЗ
5
Эмили Гарсия
ЦЗ
18
Виктор Родригес
ЦЗ
14
Жорди Алаез
ЦП
7
Алешандре Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Главный тренер
Хесус Альварес Кольдо
Статистика матча Франция - Андорра
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Франция
Лига наций, 6 тур
Франция
2 : 1
15.11.2026
Турция
Лига наций, 5 тур
Италия
3 : 1
12.11.2026
Франция
Лига наций, 4 тур
Франция
4 : 1
05.10.2026
Бельгия
Лига наций, 3 тур
Франция
1 : 1
02.10.2026
Италия
Лига наций, 2 тур
Бельгия
0 : 1
28.09.2026
Франция
Андорра
Товарищеские матчи. Сборные
Андорра
1 : 3
16.11.2026
Азербайджан
Лига наций, 5 тур
Андорра
2 : 0
13.11.2026
Гибралтар
Лига наций, 4 тур
Мальта
1 : 0
04.10.2026
Андорра
Товарищеские матчи. Сборные
Литва
3 : 0
30.09.2026
Андорра
Лига наций, 2 тур
Гибралтар
0 : 0
27.09.2026
Андорра
Информация о матче
Стадион:
Стад де Франс
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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