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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Вольфсбург - Андерлехт
Вольфсбург - Андерлехт: обзор матча 10 января 2014
Вольфсбург
10.01.2014, пятница, 18:30
Товарищеские матчи
3 : 2
Завершен
Андерлехт
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Вольфсбург - Андерлехт
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
- : -
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Лига Европы, 3 тур
Ягеллония
0 : 3
22.10.2026
Андерлехт
Информация о матче
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