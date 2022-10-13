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Лига конференций 2026/2027
Вест Хэм - Андерлехт
Вест Хэм - Андерлехт: обзор матча 13 октября 2022
Вест Хэм
13.10.2022, четверг, 22:00
Лига конференций, группа B, 4 тур
2 : 1
Завершен
Андерлехт
14'
С. Бенрахма
30'
Д. Боуэн
88'
С. Эспозито (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вест Хэм - Андерлехт
Желтая карточка
Б. Джонсон
88'
88'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
С. Эспозито
79'
Замена
У. Худт
️️️️
Х. Делкруа
Замена
Т. Соучек
️️️️
К. Доусон
75'
66'
Замена
Я. Вертонген
️️️️
Я. Версхарен
66'
Замена
М. Стройкенс
️️️️
Ф. Амузу
Замена
Д. Скамакка
️️️️
Д. Боуэн
63'
Замена
Д. Райс
️️️️
А. Крессуэлл
63'
Желтая карточка
Ф. Даунс
60'
60'
Замена
Н. Садики
️️️️
А. Диавара
Замена
П. Форнальс
️️️️
Л. Пакета
46'
Желтая карточка
Л. Пакета
36'
ГОЛ! 2:0!
Д. Боуэн
Пас отдал
Эмерсон
30'
Замена
К. Доусон
️️️️
А. Огбонна
22'
ГОЛ! 1:0!
С. Бенрахма
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Хэм
23
Альфонсе Ареоля
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
34
Владимир Цоуфал
ПЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
10
Саид Бенрахма
ЛВ
4
Флинн Даунс
ЦП
11
Лукас Пакета
АП
22
Мануэль Ланзини
АП
20
Джаррод Боуэн
ПВ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Андерлехт
1
Хендрик ван Кромбрадж
ВР
16
Мусса Н'Диайе
ЛЗ
3
Ханнес Делкруа
ЦЗ
62
Микаэль Мурильо
ЦЗ
6
Зено Дебаст
ЦЗ
24
Амаду Диавара
ОП
10
Кристиан Арнстад
ЦП
16
Яри Версхарен
ЦП
9
Франсис Амузу
ЦП
21
Фабиу Силва
ЦФ
94
Себастьяно Эспозито
ЦФ
Вест Хэм
12
Даррен Рэндольф
ВР
47
Кристиан Хеги
ВР
15
Крейг Доусон
ЦЗ
30
Оливер Скарлс
ЦЗ
41
Деклан Райс
ОП
8
Фредди Поттс
ОП
7
Кинан Аппиа-Форсон
ОП
6
Конор Ковентри
ОП
28
Томаш Соучек
ОП
8
Пабло Форнальс
АП
9
Джанлука Скамакка
ЦФ
Андерлехт
1
Барт Вербрюгген
ВР
26
Колин Коосеманс
ВР
29
Уэсли Худт
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
27
Ноа Садики
ЦЗ
54
Киллиан Сарделла
ПЗ
10
Ануар Айт Эль-Хадж
АП
21
Ишак Абдулразак
ПВ
6
Тео Леони
ЦФ
14
Бенито Раман
ЦФ
29
Марио Стройкенс
ЦФ
3-2-1-3-1
23
Ареоля
34
Цоуфал
33
Эмерсон
21
Огбонна
3
Крессуэлл
2
Джонсон
4
Даунс
10
Бенрахма
22
Ланзини
20
Боуэн
11
Пакета
4-1-3-2
1
ван Кромбрадж
3
Делкруа
62
Мурильо
6
Дебаст
16
Н'Диайе
24
Диавара
10
Арнстад
16
Версхарен
9
Амузу
94
Эспозито
21
Силва
21
Огбонна
15
Доусон
15
Доусон
21
Огбонна
3
Крессуэлл
41
Райс
41
Райс
3
Крессуэлл
Доусон
28
Соучек
28
Соучек
Доусон
11
Пакета
8
Форнальс
8
Форнальс
11
Пакета
20
Боуэн
9
Скамакка
9
Скамакка
20
Боуэн
3
Делкруа
29
Худт
29
Худт
3
Делкруа
16
Версхарен
14
Вертонген
14
Вертонген
16
Версхарен
24
Диавара
27
Садики
27
Садики
24
Диавара
9
Амузу
29
Стройкенс
29
Стройкенс
9
Амузу
Остались в запасе
Вест Хэм
Андерлехт
12
Даррен Рэндольф
ВР
47
Кристиан Хеги
ВР
30
Оливер Скарлс
ЦЗ
8
Фредди Поттс
ОП
7
Кинан Аппиа-Форсон
ОП
6
Конор Ковентри
ОП
Главный тренер
Дэвид Мойес
1
Барт Вербрюгген
ВР
26
Колин Коосеманс
ВР
54
Киллиан Сарделла
ПЗ
10
Ануар Айт Эль-Хадж
АП
21
Ишак Абдулразак
ПВ
6
Тео Леони
ЦФ
14
Бенито Раман
ЦФ
Остались в запасе
12
Даррен Рэндольф
ВР
47
Кристиан Хеги
ВР
30
Оливер Скарлс
ЦЗ
8
Фредди Поттс
ОП
7
Кинан Аппиа-Форсон
ОП
6
Конор Ковентри
ОП
Остались в запасе
1
Барт Вербрюгген
ВР
26
Колин Коосеманс
ВР
54
Киллиан Сарделла
ПЗ
10
Ануар Айт Эль-Хадж
АП
21
Ишак Абдулразак
ПВ
6
Тео Леони
ЦФ
14
Бенито Раман
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Статистика матча Вест Хэм - Андерлехт
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Хэм
- : -
28.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Портсмут
1 : 0
24.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Андерлехт
Лига Европы, 5 тур
ОФИ
- : -
26.11.2026
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
1 : 0
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Информация о матче
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