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Лига Европы 2026/2027
Тоттенхэм - Андерлехт
Тоттенхэм - Андерлехт: обзор матча 05 ноября 2015
Тоттенхэм
05.11.2015, четверг, 23:05
Лига Европы, группа J, 4 тур
2 : 1
Завершен
Андерлехт
29'
Г. Кейн
87'
М. Дембеле
72'
И. Эзекиель
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тоттенхэм - Андерлехт
89'
Замена
И. Силла
️️️️
Ф. Ашампонг
ГОЛ! 2:1!
М. Дембеле
Пас отдал
Х. Сон
87'
83'
Замена
И. Конте
️️️️
Ф. Н'Сакаля
Замена
Д. Онома
️️️️
Д. Алли
77'
Замена
М. Дембеле
️️️️
Р. Мэйсон
73'
72'
ГОЛ! 1:1!
И. Эзекиель
Пас отдал
С. Дефур
69'
Замена
И. Эзекиель
️️️️
Ю. Тилеманс
Замена
Х. Сон
️️️️
К. Эриксен
59'
41'
Желтая карточка
Ф. Н'Сакаля
ГОЛ! 1:0!
Г. Кейн
Пас отдал
К. Эриксен
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
8
Райан Мэйсон
ОП
24
Кристиан Эриксен
АП
8
Деле Алли
АП
9
Эрик Ламела
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Андерлехт
1
Силвио Прото
ВР
5
Кара
ЦЗ
3
Оливье Дешахт
ЦЗ
21
Фабрис Н'Сакаля
ЦЗ
31
Энди Нахар
ПЗ
18
Франк Ашампонг
ЛВ
18
Юри Тилеманс
ЦП
18
Леандер Дендокер
ЦП
16
Стивен Дефур
ЦП
30
Гийом Жилле
ЦП
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
Тоттенхэм
13
Михел Ворм
ВР
6
Кевин Виммер
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
14
Том Кэрролл
ЦП
8
Мусса Дембеле
ЦП
17
Джошуа Онома
АП
Андерлехт
33
Дави Руф
ВР
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
14
Доди Лукебакио
ПВ
7
Матиас Суарес
ЦФ
26
Идрисса Силла
ЦФ
15
Ибрахима Конте
ЦФ
70
Имо Эзекиель
ЦФ
3-3-3-1
1
Льорис
23
Алдервейрелд
14
Вертонген
15
Дайер
4
Дэвис
8
Мэйсон
2
Триппьер
24
Эриксен
8
Алли
9
Ламела
9
Кейн
4-4-1-1
1
Прото
31
Нахар
3
Дешахт
21
Н'Сакаля
5
Кара
18
Дендокер
16
Дефур
30
Жилле
18
Тилеманс
18
Ашампонг
77
Окака-Чука
8
Мэйсон
8
Дембеле
8
Дембеле
8
Мэйсон
8
Алли
17
Онома
17
Онома
8
Алли
24
Эриксен
7
Сон
7
Сон
24
Эриксен
18
Ашампонг
26
Силла
26
Силла
18
Ашампонг
21
Н'Сакаля
15
Конте
15
Конте
21
Н'Сакаля
18
Тилеманс
70
Эзекиель
70
Эзекиель
18
Тилеманс
Остались в запасе
Тоттенхэм
Андерлехт
13
Михел Ворм
ВР
6
Кевин Виммер
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
14
Том Кэрролл
ЦП
Главный тренер
Маурисио Почеттино
14
Доди Лукебакио
ПВ
33
Дави Руф
ВР
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
7
Матиас Суарес
ЦФ
Остались в запасе
13
Михел Ворм
ВР
6
Кевин Виммер
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
14
Том Кэрролл
ЦП
Остались в запасе
14
Доди Лукебакио
ПВ
33
Дави Руф
ВР
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
7
Матиас Суарес
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Статистика матча Тоттенхэм - Андерлехт
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
- : -
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Лига Европы, 3 тур
Ягеллония
0 : 3
22.10.2026
Андерлехт
Информация о матче
Главный судья:
Орель Гринфилд
Стадион:
Уайт Харт Лэйн
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 3
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