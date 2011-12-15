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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Андерлехт - Локомотив
Андерлехт - Локомотив: обзор матча 15 декабря 2011
Андерлехт
15.12.2011, четверг, 00:05
Лига Европы, группа L, 6 тур
5 : 3
Завершен
Локомотив
30'
С. Клестан
36'
Ф. Канесин
58'
М. Василевски
60'
М. Суарес
76'
Г. Жилле
18'
В. Игнатьев
67'
Д. Сычев (П)
88'
Д. Сычев
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Андерлехт - Локомотив
ГОЛ! 5:3!
Д. Сычев
Пас отдал
М. Оздоев
Замена
Т. де Суттер
️️️️
Ф. Канесин
Вторая желтая
А. Иванов
Замена
З. Бадибанга
️️️️
Г. Жилле
ГОЛ! 5:2!
Г. Жилле
Желтая карточка
Р. Юхас
Замена
Д. Мбокани
️️️️
М. Суарес
ГОЛ с пенальти! 4:2!
Д. Сычев
ГОЛ! 4:1!
М. Суарес
Пас отдал
М. Йованович
ГОЛ! 3:1!
М. Василевски
Пас отдал
М. Суарес
Замена
Ф. Кайседо
️️️️
Майкон
Замена
М. Оздоев
️️️️
Д. Торбинский
Замена
Д. Сычев
️️️️
А. Минченков
+2
Желтая карточка
А. Иванов
ГОЛ! 2:1!
Ф. Канесин
Пас отдал
М. Суарес
Желтая карточка
Майкон
ГОЛ! 1:1!
С. Клестан
Травма
Майкон
Желтая карточка
Ш. Куяте
20'
Желтая карточка
М. Да Кошта
18'
ГОЛ! 0:1!
В. Игнатьев
Пас отдал
А. Иванов
Желтая карточка
Ф. Канесин
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Андерлехт
1
Силвио Прото
(К)
ВР
4
Беранг Сафари
ЛЗ
23
Роланд Юхас
ЦЗ
8
Шейку Куяте
ЦЗ
27
Марцин Василевски
ПЗ
11
Милан Йованович
ЛП
23
Лукаш Маречек
ОП
16
Саша Клестан
ЦП
30
Гийом Жилле
ПП
55
Фернандо Канесин
ЦФ
7
Матиас Суарес
ЦФ
Локомотив
1
Антон Амельченко
ВР
59
Андрей Иванов
ЛЗ
4
Ян Дюрица
ЦЗ
3
Мануэль Да Кошта
ЦЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
33
Бранко Илич
ПЗ
11
Майкон
ЛП
0
Альберто Сапатер
ОП
6
Дмитрий Торбинский
(К)
ЦП
88
Денис Глушаков
ЦП
10
Александр Минченков
ЦФ
Андерлехт
22
Дави Шоллен
ВР
3
Оливье Дешахт
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
7
Александр Яковенко
ПП
39
Зигуи Бадибанга
ПВ
70
Дьемерси Мбокани
ЦФ
19
Том де Суттер
ЦФ
Локомотив
1
Александр Фильцов
ВР
1
Гилерме
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
21
Магомед Оздоев
ЦП
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
0
Дмитрий Сычев
ЦФ
4-1-3-2
1
Прото
4
Сафари
23
Юхас
8
Куяте
27
Василевски
23
Маречек
11
Йованович
16
Клестан
30
Жилле
7
Суарес
55
Канесин
3-3-3-1
1
Амельченко
20
Игнатьев
4
Дюрица
3
Да Кошта
33
Илич
0
Сапатер
59
Иванов
6
Торбинский
88
Глушаков
11
Майкон
10
Минченков
30
Жилле
39
Бадибанга
39
Бадибанга
30
Жилле
7
Суарес
70
Мбокани
70
Мбокани
7
Суарес
55
Канесин
19
де Суттер
19
де Суттер
55
Канесин
6
Торбинский
21
Оздоев
21
Оздоев
6
Торбинский
11
Майкон
10
Кайседо
10
Кайседо
11
Майкон
10
Минченков
0
Сычев
0
Сычев
10
Минченков
Остались в запасе
Андерлехт
Локомотив
22
Дави Шоллен
ВР
3
Оливье Дешахт
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
7
Александр Яковенко
ПП
1
Александр Фильцов
ВР
1
Гилерме
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
Остались в запасе
22
Дави Шоллен
ВР
3
Оливье Дешахт
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
7
Александр Яковенко
ПП
Остались в запасе
1
Александр Фильцов
ВР
1
Гилерме
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
Статистика матча Андерлехт - Локомотив
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
- : -
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Лига Европы, 3 тур
Ягеллония
0 : 3
22.10.2026
Андерлехт
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Иван Бебек
(Риека)
Помощники судьи:
Томислав Петрович
Миро Гргич
Дополнительные помощники:
Домагой Вучков
Горан Габрило
Резервный судья:
Андрей Бурило
Стадион:
Констант Ванден Сток
Где смотреть матч:
"НТВ" 23:50 (прямая)
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