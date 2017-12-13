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Расписание матчей
Кубок Французской Лиги
Амьен - Тур
Амьен - Тур: обзор матча 13 декабря 2017
Амьен
13.12.2017, среда, 23:05
Франция. Кубок лиги, 1/8 финала
2 : 1
Завершен
Тур
16'
Б. Койта
45+1'
Э. Буржо
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Амьен - Тур
Желтая карточка
Т. Монконду
90'
+2
ГОЛ! 2:0!
Э. Буржо
45'
+1
Желтая карточка
Д. Авелар
40'
ГОЛ! 1:0!
Б. Койта
Пас отдал
Б. Дибасси
16'
Начало матча
Статистика матча Амьен - Тур
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Амьен
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
- : -
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Обань
0 : 2
07.11.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 11 тур
Амьен
1 : 1
29.10.2026
Тионвиль Лузитанос
Франция. Третья лига, 10 тур
Валансьен
1 : 1
17.10.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 9 тур
Амьен
3 : 0
03.10.2026
Вильфранш
Франция. Третья лига, 8 тур
Кевийи
1 : 1
26.09.2026
Амьен
Тур
Франция. Кубок, 1/32 финала
Тур
0 : 0
21.12.2024
Лорьян
Франция. Кубок, 1/32 финала
Тур
2 : 2
04.01.2020
Ним
Франция. Кубок, 1/32 финала
Тур
1 : 2
05.01.2019
Лез Эрбье
Франция. Кубок, 1/16 финала
Тур
0 : 0
24.01.2018
Метц
Франция. Кубок, 1/32 финала
Шартр
1 : 2
06.01.2018
Тур
Информация о матче
Стадион:
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Тур
«Амьен» – «Реймс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 августа 2025
2025.08.11 20:35
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2023.07.05 14:06
2
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2023.06.28 14:37
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2022.02.09 00:52
1
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2021.02.10 22:58
«Амьен» – «Реймс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 августа 2025
2025.08.11 20:35
«Спартак» начал переговоры с защитником сборной Ганы из Лиги 1
2023.07.05 14:06
2
«Динамо» может подписать защитника сборной Ганы
2023.06.28 14:37
Кубок Франции. «Монако» обыграл «Амьен» без Головина и вышел в 1/2 финала
2022.02.09 00:52
1
Кубок Франции. «Лилль» в матче с «Дижоном» выиграл седьмой раз подряд, «Ницца» прошла «Ним» и другие результаты
2021.02.10 22:58
18-летний игрок молодежки французского «Тура» скончался во сне
2018.03.09 17:00
9
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2017.12.14 01:06
Кубок французской лиги. «Лион» переиграл «Тур»
2015.12.17 00:03
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2015.10.27 23:52
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2015.09.25 10:14
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