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Расписание матчей
Копа Судамерикана
Олвейс Реди - Дефенса и Хустисия
Олвейс Реди - Дефенса и Хустисия: обзор матча 08 мая 2024
Олвейс Реди
08.05.2024, среда, 05:00
Копа Судамерикана, группа A, 4 тур
3 : 0
Завершен
Дефенса и Хустисия
47'
W. Tanque
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Олвейс Реди - Дефенса и Хустисия
Замена
M. Paniagua
️️️️
A. Terrazas
84'
Замена
A. Del Valle
️️️️
W. Tanque
84'
Замена
Х. Мартинес
️️️️
J. Carabali
78'
71'
Желтая карточка
С. Рамос Минго
67'
Желтая карточка
Э. Бургос
ГОЛ! 1:0!
W. Tanque
Пас отдал
Д. Медина
47'
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Олвейс Реди - Дефенса и Хустисия
2
Всего ударов по воротам
28
10
Удары в створ
11
2
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
5
4
Нарушения
12
13
Офсайды
1
3
Количество передач
412
241
Сейвы
2
8
Точность передач %
86
74
Удары мимо ворот
14
3
Блокированные удары
3
5
Удары из пределов штрафной
14
2
Удары из-за пределов штрафной
14
8
Матчи команд
Олвейс Реди
Боливия. Примера, 27 тур
Боливар
- : -
30.11.2026
Олвейс Реди
Боливия. Примера, 26 тур
Сан-Антонио Було-Було
0 : 3
23.11.2026
Олвейс Реди
Боливия. Примера, 25 тур
Олвейс Реди
3 : 2
08.11.2026
Академия дель Баломпе
Боливия. Примера, 24 тур
Университарио де Винто
1 : 3
02.11.2026
Олвейс Реди
Боливия. Примера, 23 тур
Олвейс Реди
5 : 1
25.10.2026
Реал Оруро
Боливия. Примера, 22 тур
Стронгест
2 : 1
19.10.2026
Олвейс Реди
Дефенса и Хустисия
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Дефенса и Хустисия
0 : 1
21.11.2026
Барракас Сентраль
Аргентина. Примера, 16 тур
Бока Хуниорс
1 : 0
07.11.2026
Дефенса и Хустисия
Аргентина. Примера, 15 тур
Дефенса и Хустисия
1 : 1
03.11.2026
Индепендьенте
Аргентина. Примера, 14 тур
Тальерес де Кордоба
1 : 2
24.10.2026
Дефенса и Хустисия
Аргентина. Примера, 13 тур
Дефенса и Хустисия
0 : 1
17.10.2026
Институто
Информация о матче
Главный судья:
Rafael Rodrigo Klein, Brazil
Стадион:
Мунисипаль де Эль-Альто
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Олвейс Реди
Дефенса и Хустисия
3-кратный победитель Лиги Европы закончил карьеру в 38 лет
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Тренер Боливии двумя словами описал сборную России
2025.10.13 20:55
Три клуба поспорят с «Локомотивом» за 17-летнего боливийца
2025.05.27 12:15
В Боливии обсудят интерес клуба РПЛ к 17-летнему игроку сборной
2025.05.15 16:08
«Локомотив» сделал конкретное предложение о трансфере 17-летнего боливийца
2025.05.13 22:10
1
3-кратный победитель Лиги Европы закончил карьеру в 38 лет
19 ноября
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