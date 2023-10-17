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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Албания - Болгария
Албания - Болгария: обзор матча 17 октября 2023
Албания
17.10.2023, вторник, 19:00
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 0
Завершен
Болгария
41'
К. Лячи
81'
Э. Мучи
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Албания - Болгария
Замена
Ю. Рамадани
️️️️
К. Асллани
90'
86'
Замена
А. Краев
️️️️
И. Груев
ГОЛ! 2:0!
Э. Мучи
Пас отдал
И. Баллиу
81'
78'
Замена
S. Ivanov
️️️️
Л. Петков
74'
Желтая карточка
И. Груев
Желтая карточка
М. Митай
73'
62'
Замена
П. Галчев
️️️️
М. Петков
Замена
К. Гясула
️️️️
К. Лячи
61'
51'
Желтая карточка
М. Петков
Желтая карточка
Я. Асани
51'
46'
Замена
В. Попов
️️️️
И. Турицов
Замена
А. Муджа
️️️️
Н. Байрами
46'
Замена
Ф. Везели
️️️️
А. Айети
46'
44'
Желтая карточка
В. Антов
ГОЛ! 1:0!
К. Лячи
41'
36'
Замена
М. Минчев
️️️️
С. Делев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Албания
1
Томас Стракоша
ВР
3
Марио Митай
ЛЗ
4
Энеа Михай
ЦЗ
5
Арлинд Айети
ЦЗ
2
Иван Баллиу
ПЗ
11
Мюрто Узуни
ЛВ
8
Кристьян Асллани
ОП
14
Казим Лячи
ЦП
10
Недим Байрами
АП
9
Ясир Асани
ПВ
10
Эрнест Мучи
ЦФ
Главный тренер
Мендес «Силвиньо» Кампос
Болгария
19
Иван Турицов
ЦЗ
15
Петко Христов
ЦЗ
15
Симеон Петров
ЦЗ
6
Валентин Антов
ЦЗ
6
Алекс Петков
ЦЗ
4
Илия Груев
ОП
20
Лукас Петков
ПВ
11
Георгий Русев
ПВ
11
Кирил Десподов
ПВ
16
Марин Петков
ПВ
12
Димитар Митов
ЦФ
10
Спас Делев
ЦФ
Главный тренер
Младен Крстаич
Албания
1
Этрит Бериша
ВР
6
Берат Джимсити
ЦЗ
5
Фредерик Везели
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
20
Юльбер Рамадани
ЦП
8
Клаус Гясула
ЦП
16
Арбнор Муджа
ПВ
17
Таульянт Сефери
ЦФ
0
Марвин Чуни
ЦФ
16
Соколь Цикалеши
ЦФ
Болгария
23
Иван Дюлгеров
ВР
1
Даниэл Наумов
ВР
2
Виктор Попов
ЦЗ
5
Кристиан Димитров
ЦЗ
4
Патрик-Габриэль Галчев
ПЗ
8
Андриан Краев
ОП
17
Мартин Минчев
ЦП
18
Ивайло Чочев
ЦП
0
Hristo Ivanov
ЦП
22
Илиан Илиев
АП
22
Йоан Стоянов
ПВ
21
S. Ivanov
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Стракоша
3
Митай
4
Михай
5
Айети
2
Баллиу
8
Асллани
14
Лячи
11
Узуни
10
Байрами
9
Асани
10
Мучи
3-3-3-3
15
Петров
6
Антов
6
Петков
19
Турицов
4
Груев
15
Христов
16
Петков
11
Десподов
11
Русев
10
Делев
12
Митов
20
Петков
5
Айети
5
Везели
5
Везели
5
Айети
8
Асллани
20
Рамадани
20
Рамадани
8
Асллани
14
Лячи
8
Гясула
8
Гясула
14
Лячи
10
Байрами
16
Муджа
16
Муджа
10
Байрами
19
Турицов
2
Попов
2
Попов
19
Турицов
16
Петков
4
Галчев
4
Галчев
16
Петков
4
Груев
8
Краев
8
Краев
4
Груев
10
Делев
17
Минчев
17
Минчев
10
Делев
20
Петков
21
21
20
Петков
Остались в запасе
Албания
Болгария
1
Этрит Бериша
ВР
6
Берат Джимсити
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
17
Таульянт Сефери
ЦФ
0
Марвин Чуни
ЦФ
16
Соколь Цикалеши
ЦФ
Главный тренер
Мендес «Силвиньо» Кампос
23
Иван Дюлгеров
ВР
1
Даниэл Наумов
ВР
5
Кристиан Димитров
ЦЗ
18
Ивайло Чочев
ЦП
0
Hristo Ivanov
ЦП
22
Илиан Илиев
АП
22
Йоан Стоянов
ПВ
Главный тренер
Младен Крстаич
Остались в запасе
1
Этрит Бериша
ВР
6
Берат Джимсити
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
17
Таульянт Сефери
ЦФ
0
Марвин Чуни
ЦФ
16
Соколь Цикалеши
ЦФ
Остались в запасе
23
Иван Дюлгеров
ВР
1
Даниэл Наумов
ВР
5
Кристиан Димитров
ЦЗ
18
Ивайло Чочев
ЦП
0
Hristo Ivanov
ЦП
22
Илиан Илиев
АП
22
Йоан Стоянов
ПВ
Главный тренер
Мендес «Силвиньо» Кампос
Главный тренер
Младен Крстаич
Статистика матча Албания - Болгария
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Албания
Лига наций, 6 тур
Беларусь
0 : 2
15.11.2026
Албания
Лига наций, 5 тур
Албания
2 : 0
12.11.2026
Финляндия
Лига наций, 4 тур
Албания
2 : 1
06.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 3 тур
Финляндия
2 : 1
03.10.2026
Албания
Лига наций, 2 тур
Сан-Марино
0 : 3
29.09.2026
Албания
Болгария
Лига наций, 6 тур
Эстония
2 : 1
16.11.2026
Болгария
Лига наций, 5 тур
Болгария
0 : 5
13.11.2026
Исландия
Лига наций, 4 тур
Люксембург
0 : 2
06.10.2026
Болгария
Лига наций, 3 тур
Исландия
3 : 0
03.10.2026
Болгария
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0 : 0
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