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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Албания - Азербайджан
Албания - Азербайджан: обзор матча 07 июня 2024
Албания
07.06.2024, пятница, 20:00
Товарищеские матчи. Сборные
3 : 1
Завершен
Азербайджан
11'
Н. Байрами
81'
Р. Манай
87'
К. Лячи
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Албания - Азербайджан
ГОЛ! 3:0!
К. Лячи
Пас отдал
Н. Байрами
87'
ГОЛ! 2:0!
Р. Манай
Пас отдал
Н. Алийи
81'
Замена
А. Исмайли
️️️️
А. Айети
77'
73'
Желтая карточка
Э. Мустафаев
69'
Замена
️️️️
Р. Шейдаев
69'
Замена
Э. Мустафаев
️️️️
Э. Махмудов
63'
Замена
В. Исгандарли
️️️️
Т. Байрамов
Замена
К. Лячи
️️️️
Т. Сефери
61'
46'
Замена
Г. Алиев
️️️️
Р. Маммадов
Замена
Э. Михай
️️️️
Б. Джимсити
46'
Замена
Н. Алийи
️️️️
М. Митай
46'
Замена
Р. Манай
️️️️
А. Броя
46'
Замена
А. Ходжа
️️️️
Я. Асани
46'
ГОЛ! 1:0!
Н. Байрами
Пас отдал
Ю. Рамадани
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Албания
1
Томас Стракоша
ВР
3
Марио Митай
ЛЗ
6
Берат Джимсити
ЦЗ
5
Арлинд Айети
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
8
Кристьян Асллани
ОП
20
Юльбер Рамадани
ЦП
10
Недим Байрами
АП
9
Ясир Асани
ПВ
9
Армандо Броя
ЦФ
17
Таульянт Сефери
ЦФ
Главный тренер
Мендес «Силвиньо» Кампос
Азербайджан
12
Шахруддин Махаммадалиев
ВР
4
Рахиль Маммадов
ЦЗ
15
Бадави Гусейнов
ЦЗ
4
Бахлул Мустафазаде
ЦЗ
20
Алексей Исаев
ОП
8
Эмин Махмудов
ЦП
7
Джошгун Диниев
ЦП
3
Эльвин Джафаргулиев
ЦФ
7
Турал Байрамов
ЦФ
10
Махир Эмрели
ЦФ
11
Рамиль Шейдаев
ЦФ
Главный тренер
Ариф Асадов
Албания
12
Эльхан Кастрати
ВР
1
Этрит Бериша
ВР
13
Насер Алийи
ЛЗ
4
Энеа Михай
ЦЗ
15
Мараш Кумбула
ЦЗ
18
Ардиан Исмайли
ЦЗ
2
Иван Баллиу
ПЗ
21
Арбер Ходжа
ЛВ
8
Клаус Гясула
ЦП
14
Казим Лячи
ЦП
22
Амир Абраши
ЦП
16
Медон Бериша
ЦП
10
Эрнест Мучи
ЦФ
19
Мирлинд Даку
ЦФ
7
Рей Манай
ЦФ
Азербайджан
1
Мехти Дженетов
ВР
23
Рза Джафаров
ВР
23
Салахат Агаев
ВР
2
Амин Сейдиев
ЦЗ
21
Гисмат Алиев
ПЗ
16
Эмиль Мустафаев
ЛВ
16
Эльвин Джамалов
ЦП
16
Джейхун Нуриев
ЦП
17
Вюсал Исгандарли
ЦП
13
Эмиль Сафаров
АП
5
Антон Кривоцюк
ЦФ
9
Муса Гурбанлы
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Стракоша
3
Митай
6
Джимсити
5
Айети
4
Хюсай
8
Асллани
20
Рамадани
10
Байрами
9
Асани
17
Сефери
9
Броя
3-1-2-4
12
Махаммадалиев
4
Маммадов
15
Гусейнов
4
Мустафазаде
20
Исаев
8
Махмудов
7
Диниев
11
Шейдаев
10
Эмрели
7
Байрамов
3
Джафаргулиев
3
Митай
13
Алийи
13
Алийи
3
Митай
6
Джимсити
4
Михай
4
Михай
6
Джимсити
5
Айети
18
Исмайли
18
Исмайли
5
Айети
17
Сефери
14
Лячи
14
Лячи
17
Сефери
9
Асани
21
Ходжа
21
Ходжа
9
Асани
9
Броя
7
Манай
7
Манай
9
Броя
4
Маммадов
21
Алиев
21
Алиев
4
Маммадов
7
Байрамов
17
Исгандарли
17
Исгандарли
7
Байрамов
8
Махмудов
16
Мустафаев
16
Мустафаев
8
Махмудов
Остались в запасе
Албания
Азербайджан
12
Эльхан Кастрати
ВР
1
Этрит Бериша
ВР
15
Мараш Кумбула
ЦЗ
2
Иван Баллиу
ПЗ
8
Клаус Гясула
ЦП
22
Амир Абраши
ЦП
16
Медон Бериша
ЦП
10
Эрнест Мучи
ЦФ
19
Мирлинд Даку
ЦФ
Главный тренер
Мендес «Силвиньо» Кампос
1
Мехти Дженетов
ВР
23
Рза Джафаров
ВР
23
Салахат Агаев
ВР
2
Амин Сейдиев
ЦЗ
16
Эльвин Джамалов
ЦП
16
Джейхун Нуриев
ЦП
13
Эмиль Сафаров
АП
5
Антон Кривоцюк
ЦФ
9
Муса Гурбанлы
ЦФ
Главный тренер
Ариф Асадов
Остались в запасе
12
Эльхан Кастрати
ВР
1
Этрит Бериша
ВР
15
Мараш Кумбула
ЦЗ
2
Иван Баллиу
ПЗ
8
Клаус Гясула
ЦП
22
Амир Абраши
ЦП
16
Медон Бериша
ЦП
10
Эрнест Мучи
ЦФ
19
Мирлинд Даку
ЦФ
Остались в запасе
1
Мехти Дженетов
ВР
23
Рза Джафаров
ВР
23
Салахат Агаев
ВР
2
Амин Сейдиев
ЦЗ
16
Эльвин Джамалов
ЦП
16
Джейхун Нуриев
ЦП
13
Эмиль Сафаров
АП
5
Антон Кривоцюк
ЦФ
9
Муса Гурбанлы
ЦФ
Главный тренер
Мендес «Силвиньо» Кампос
Главный тренер
Ариф Асадов
Статистика матча Албания - Азербайджан
1
Всего ударов по воротам
11
9
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
4
3
Нарушения
5
10
Офсайды
2
1
Сейвы
2
2
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
2
2
Матчи команд
Албания
Лига наций, 6 тур
Беларусь
0 : 2
15.11.2026
Албания
Лига наций, 5 тур
Албания
2 : 0
12.11.2026
Финляндия
Лига наций, 4 тур
Албания
2 : 1
06.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 3 тур
Финляндия
2 : 1
03.10.2026
Албания
Лига наций, 2 тур
Сан-Марино
0 : 3
29.09.2026
Албания
Азербайджан
Товарищеские матчи. Сборные
Андорра
1 : 3
16.11.2026
Азербайджан
Лига наций, 5 тур
Лихтенштейн
0 : 1
13.11.2026
Азербайджан
Лига наций, 4 тур
Азербайджан
1 : 0
04.10.2026
Литва
Лига наций, 3 тур
Азербайджан
0 : 0
01.10.2026
Лихтенштейн
Лига наций, 2 тур
Литва
1 : 1
27.09.2026
Азербайджан
Информация о матче
Главный судья:
Mihaly Kapraly, Hungary
Стадион:
Халадаш
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