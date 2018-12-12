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Расписание матчей
Клубный чемпионат мира
Аль-Айн - Тим Веллингтон
Аль-Айн - Тим Веллингтон: обзор матча 12 декабря 2018
Аль-Айн
12.12.2018, среда, 18:30
Клубный чемпионат мира, 1/8 финала
3 : 3
Счет по пенальти – 4 : 3
Завершен
Тим Веллингтон
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Аль-Айн - Тим Веллингтон
3
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Аль-Айн
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Аль-Айн
- : -
23.11.2026
Эстегляль
ОАЭ. Про Лига, 9 тур
Аль-Айн
2 : 1
19.11.2026
Аль-Зафра
ОАЭ. Про Лига, 8 тур
Аль-Вахда
0 : 0
08.11.2026
Аль-Айн
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Аль-Иттихад
1 : 4
02.11.2026
Аль-Айн
Лига чемпионов АФК Элит, 3 тур
Аль-Айн
2 : 1
26.10.2026
Трактор
ОАЭ. Про Лига, 6 тур
Шабаб Аль-Ахли
2 : 0
17.10.2026
Аль-Айн
Тим Веллингтон
Клубный чемпионат мира, 1/8 финала
Аль-Айн
3 : 3
12.12.2018
Тим Веллингтон
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