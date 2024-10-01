Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига чемпионов АФК
Аль-Гарафа - Аль-Айн
Аль-Гарафа - Аль-Айн: обзор матча 01 октября 2024
Аль-Гарафа
01.10.2024, вторник, 21:00
Лига чемпионов АФК Элит, группа Западная конференция, 2 тур
4 : 2
Завершен
Аль-Айн
45+2'
Хоселу
48'
Хоселу
73'
S. Sano
76'
Я. Браими
56'
Каку (П)
66'
С. Рахими
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аль-Гарафа - Аль-Айн
Замена
J. Hamed
️️️️
Я. Браими
90'
+11
90'
+10
Желтая карточка
Я. Надер
Замена
D. Traore
️️️️
Ф. Коман
90'
+3
Желтая карточка
Я. Браими
87'
84'
Желтая карточка
С. Рахими
82'
Замена
М. Сеговия
️️️️
A. Traoré
Желтая карточка
M. Nani
78'
ГОЛ! 4:2!
Я. Браими
Пас отдал
Ф. Коман
76'
ГОЛ! 3:2!
S. Sano
Пас отдал
Ф. Коман
73'
Замена
А. Аль-Ганехи
️️️️
В. Кечрида
72'
Замена
A. Yousif
️️️️
А. Гуннарссон
72'
Желтая карточка
Хоселу
69'
66'
ГОЛ! 2:2!
С. Рахими
Пас отдал
Каку
56'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Каку
Желтая карточка
S. Sano
54'
ГОЛ! 2:0!
Хоселу
Пас отдал
S. Sano
48'
47'
Желтая карточка
Ф. Кардосо
ГОЛ! 1:0!
Хоселу
Пас отдал
S. Sano
45'
+2
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Гарафа
15
Серхио Рико
ВР
13
Фержани Сасси
(К)
ВР
15
Matías Nani
ЦЗ
4
S. Sano
ЦЗ
23
S. Fadlalla
ЦЗ
28
Вайди Кечрида
ПЗ
5
Арон Гуннарссон
ЦП
8
Ясин Браими
ЦП
29
Fabricio Díaz
ЦП
17
Флоринел Коман
ЦФ
13
Хоселу
ЦФ
Аль-Айн
17
Халид Эйса
ВР
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
3
Kouame Autonne Kouadio
ЦЗ
15
Erik Jorgens de Menezes
ЦЗ
77
Bandar Al Ahbabi
(К)
ЦЗ
21
Суфьян Рахими
ЛВ
38
Ен-Ву Пак
ОП
23
Матео Санабрия
ЦП
70
Abdoul Traoré
ЦП
10
Каку
АП
20
Матиас Паласиос
АП
Главный тренер
Эрнан Креспо
Аль-Гарафа
1
Khalifa Ababacar
ВР
40
Amine Lecomte-Addani
ВР
11
A. Surag
ЦЗ
2
A. Yousif
ЦЗ
6
Dame Traore
ЦЗ
16
Youssef Hassan
ЦЗ
12
Hamid Ismail
ЦП
22
Andri Syahputra Sudarmanto
ЦП
22
Ахмед Аль-Ганехи
ПВ
99
Jamal Hamed
ЦФ
17
R. Boussafi
ЦФ
Аль-Айн
1
Mohamad Saeed
ВР
23
Khalid Al Zaabi
ЦЗ
3
Felipe Salomoni
ЦЗ
3
Daraman Komari
ЦЗ
16
Халид Хашеми
ЦЗ
8
Яхья Надер
ОП
18
Khaled Al-Blooshi
ЦП
14
Sékou Gassama
ЦП
13
Ahmed Barman
ЦП
7
Матиас Сеговия
АП
99
Josna Loulendo
ЦФ
72
Mohamed Awadalla
ЦФ
4-3-2
15
Серхио Рико
15
4
23
28
Кечрида
5
Гуннарссон
8
Браими
29
13
Хоселу
17
Коман
4-1-2-3
17
Эйса
3
15
77
15
Кардосо
38
Пак
23
Санабрия
70
10
Каку
20
Паласиос
21
Рахими
5
Гуннарссон
2
2
5
Гуннарссон
17
Коман
6
6
17
Коман
28
Кечрида
22
Аль-Ганехи
22
Аль-Ганехи
28
Кечрида
8
Браими
99
99
8
Браими
8
Надер
8
Надер
70
7
Сеговия
7
Сеговия
70
Остались в запасе
Аль-Гарафа
Аль-Айн
1
Khalifa Ababacar
ВР
40
Amine Lecomte-Addani
ВР
11
A. Surag
ЦЗ
16
Youssef Hassan
ЦЗ
12
Hamid Ismail
ЦП
22
Andri Syahputra Sudarmanto
ЦП
17
R. Boussafi
ЦФ
1
Mohamad Saeed
ВР
23
Khalid Al Zaabi
ЦЗ
3
Felipe Salomoni
ЦЗ
3
Daraman Komari
ЦЗ
16
Халид Хашеми
ЦЗ
18
Khaled Al-Blooshi
ЦП
14
Sékou Gassama
ЦП
13
Ahmed Barman
ЦП
99
Josna Loulendo
ЦФ
72
Mohamed Awadalla
ЦФ
Главный тренер
Эрнан Креспо
Остались в запасе
1
Khalifa Ababacar
ВР
40
Amine Lecomte-Addani
ВР
11
A. Surag
ЦЗ
16
Youssef Hassan
ЦЗ
12
Hamid Ismail
ЦП
22
Andri Syahputra Sudarmanto
ЦП
17
R. Boussafi
ЦФ
Остались в запасе
1
Mohamad Saeed
ВР
23
Khalid Al Zaabi
ЦЗ
3
Felipe Salomoni
ЦЗ
3
Daraman Komari
ЦЗ
16
Халид Хашеми
ЦЗ
18
Khaled Al-Blooshi
ЦП
14
Sékou Gassama
ЦП
13
Ahmed Barman
ЦП
99
Josna Loulendo
ЦФ
72
Mohamed Awadalla
ЦФ
Главный тренер
Эрнан Креспо
Статистика матча Аль-Гарафа - Аль-Айн
4
3
Всего ударов по воротам
13
12
Удары в створ
6
5
Владение мячом %
36
64
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Угловые удары
7
7
Нарушения
17
15
Офсайды
2
2
Количество передач
302
546
Сейвы
3
2
Точность передач %
76
86
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
9
3
Удары из-за пределов штрафной
4
9
Матчи команд
Аль-Гарафа
Катар. Лига звезд, 12 тур
Аль-Шахания
- : -
04.12.2026
Аль-Гарафа
Катар. Лига звезд, 11 тур
Аль-Сайлия
0 : 2
27.11.2026
Аль-Гарафа
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Аль-Кува Аль-Джавия
2 : 1
23.11.2026
Аль-Гарафа
Катар. Лига звезд, 10 тур
Аль-Гарафа
3 : 2
20.11.2026
Аль-Араби
Катар. Лига звезд, 9 тур
Аль-Гарафа
1 : 2
07.11.2026
Аль-Духаиль
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Аль-Гарафа
0 : 5
02.11.2026
Аль-Кадисия
Аль-Айн
ОАЭ. Про Лига, 10 тур
Аль-Джазира
- : -
03.12.2026
Аль-Айн
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Аль-Айн
1 : 1
23.11.2026
Эстегляль
ОАЭ. Про Лига, 9 тур
Аль-Айн
2 : 1
19.11.2026
Аль-Зафра
ОАЭ. Про Лига, 8 тур
Аль-Вахда
0 : 0
08.11.2026
Аль-Айн
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Аль-Иттихад
1 : 4
02.11.2026
Аль-Айн
Лига чемпионов АФК Элит, 3 тур
Аль-Айн
2 : 1
26.10.2026
Трактор
Информация о матче
Главный судья:
Хироюки Кимура
(Чиба)
Стадион:
Аль Бейт
Новости команд
Все
Аль-Гарафа
Аль-Айн
Клуб Роналду разгромили в азиатской Лиге чемпионов, португалец провел весь матч
15 сентября
Бензема, Погба и еще 20 игроков попали в список самых звездных свободных агентов от BBC
3 сентября
4
Игрока сборной Катара жестко наказали на ЧМ-2026
25 июня
1
Два тренера отказали ЦСКА
13 мая
31
Клуб РПЛ оформил трансфер игрока из Марокко
5 мая
1
Бензема, Погба и еще 20 игроков попали в список самых звездных свободных агентов от BBC
3 сентября
4
Игрока сборной Катара жестко наказали на ЧМ-2026
25 июня
1
«Аль-Иттихад» – «Аль-Гарафа»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 февраля 2026
10 февраля
Лидер чемпионата Катара подписал парня Люси Чеботиной, игравшего в РПЛ
11 января
9
«Аль-Гарафа» – «Аль-Вахда»: прогноз и ставки на матч 22 декабря 2025 с коэффициентом 1.78
2025.12.21 08:51
Клуб Роналду разгромили в азиатской Лиге чемпионов, португалец провел весь матч
15 сентября
Два тренера отказали ЦСКА
13 мая
31
Клуб РПЛ оформил трансфер игрока из Марокко
5 мая
1
Экс-тренер «Краснодара» Ивич продлил контракт с клубом из ОАЭ
11 апреля
«Ни в коем случае нельзя»: Пономарев выступил против обоих кандидатов на замену Челестини в ЦСКА
2 апреля
4
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+