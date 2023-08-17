Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Акурейри - Брюгге
Акурейри - Брюгге: обзор матча 17 августа 2023
Акурейри
17.08.2023, четверг, 21:00
Лига конференций, 3 раунд
1 : 5
Первый матч – 1 : 5
Завершен
Брюгге
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Акурейри
13
Steinþór Már Auðunsson
ВР
5
Ívar Örn Árnason
ЦЗ
21
Паэтур Петерсен
ЛВ
37
Harley Willard
ЦП
5
Alex Freyr Elísson
ЦП
4
Rodri
ЦП
29
Jakob Snær Árnason
ЦП
10
Hallgrimur Mar Steingrimsson
ЦП
9
Elfar Árni Aðalsteinsson
ЦФ
11
Даниэль Хафстейнссон
ЦФ
11
Ingimar Torbjörnsson Stöle
ЦФ
Брюгге
22
Симон Миньоле
ВР
28
Дедрик Боята
ЦЗ
4
Жоэль Ордоньес
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
64
Кириани Саббе
ПЗ
22
Михал Скурась
ЛВ
7
Антонио Нуса
ЛВ
10
Уго Ветлесен
ЦП
11
Филип Зинкернагель
ПВ
11
Роман Яремчук
ЦФ
94
Каспер Нильсен
ЦФ
Главный тренер
Ронни Дейла
Акурейри
1
Ívar Arnbro Thórhallsson
ВР
12
Kristijan Jajalo
ВР
14
Andri Fannar Stefansson
ЦЗ
22
Hrannar Björn Steingrímsson
ЦЗ
7
Йоан Эдмундссон
АП
11
Ásgeir Sigurgeirsson
ЦФ
Брюгге
29
Нордин Жекерс
ВР
44
Брэндон Мехеле
ЦЗ
25
Рафаэль Онидика
ОП
19
Сион Хомма
ЦП
29
Максим Де Куйпер
ЦП
17
Тажон Бьюкенан
ПВ
9
Игор Тиаго
ЦФ
17
Ромео Вермант
ЦФ
1-5-1-3
13
5
5
4
29
10
37
21
Петерсен
11
11
Хафстейнссон
9
4-1-3-2
22
Миньоле
64
Саббе
28
Боята
4
Ордоньес
3
Одои
10
Ветлесен
11
Зинкернагель
22
Скурась
7
Нуса
94
Нильсен
11
Яремчук
Остались в запасе
Акурейри
Брюгге
1
Ívar Arnbro Thórhallsson
ВР
12
Kristijan Jajalo
ВР
14
Andri Fannar Stefansson
ЦЗ
22
Hrannar Björn Steingrímsson
ЦЗ
7
Йоан Эдмундссон
АП
11
Ásgeir Sigurgeirsson
ЦФ
29
Нордин Жекерс
ВР
44
Брэндон Мехеле
ЦЗ
25
Рафаэль Онидика
ОП
19
Сион Хомма
ЦП
29
Максим Де Куйпер
ЦП
17
Тажон Бьюкенан
ПВ
9
Игор Тиаго
ЦФ
17
Ромео Вермант
ЦФ
Главный тренер
Ронни Дейла
Остались в запасе
1
Ívar Arnbro Thórhallsson
ВР
12
Kristijan Jajalo
ВР
14
Andri Fannar Stefansson
ЦЗ
22
Hrannar Björn Steingrímsson
ЦЗ
7
Йоан Эдмундссон
АП
11
Ásgeir Sigurgeirsson
ЦФ
Остались в запасе
29
Нордин Жекерс
ВР
44
Брэндон Мехеле
ЦЗ
25
Рафаэль Онидика
ОП
19
Сион Хомма
ЦП
29
Максим Де Куйпер
ЦП
17
Тажон Бьюкенан
ПВ
9
Игор Тиаго
ЦФ
17
Ромео Вермант
ЦФ
Главный тренер
Ронни Дейла
Статистика матча Акурейри - Брюгге
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Акурейри
Исландия. Лучший дивизион, 5 тур
Акурейри
5 : 1
24.10.2026
ИБВ
Исландия. Лучший дивизион, 4 тур
Валюр
4 : 1
17.10.2026
Акурейри
Исландия. Лучший дивизион, 3 тур
Стьярнан
0 : 0
10.10.2026
Акурейри
Исландия. Лучший дивизион, 2 тур
Акурейри
3 : 0
19.09.2026
Тор Акурейри
Исландия. Лучший дивизион, 1 тур
Хафнарфьордур
3 : 0
13.09.2026
Акурейри
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Стандард
- : -
29.11.2026
Брюгге
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
0 : 3
25.11.2026
Ливерпуль
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
1 : 5
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Новости команд
Все
Акурейри
Брюгге
Лига чемпионов. Поражение «Баварии», победы «Ливерпуля» и «Интера», ничья «ПСЖ» и другие результаты
26 ноября
«Брюгге» – «Ливерпуль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 ноября 2026
25 ноября
«Брюгге» – «Ливерпуль» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
24 ноября
Лига чемпионов: шансы «Брюгге» и «Ливерпуля» на победу в матче 5-го тура
24 ноября
Лига наций. Португалия впервые победила после ухода Роналду (3:2), решающий гол – у «семерки»
18 ноября
«Силькеборг» – «Акюрейри»: прогноз и ставки на матч 23 июля 2025 с коэффициентом 1.62
2025.07.22 08:37
Лига чемпионов. Поражение «Баварии», победы «Ливерпуля» и «Интера», ничья «ПСЖ» и другие результаты
26 ноября
«Брюгге» – «Ливерпуль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 ноября 2026
25 ноября
«Брюгге» – «Ливерпуль» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
24 ноября
Лига чемпионов: шансы «Брюгге» и «Ливерпуля» на победу в матче 5-го тура
24 ноября
Лига наций. Португалия впервые победила после ухода Роналду (3:2), решающий гол – у «семерки»
18 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+