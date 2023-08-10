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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Брюгге - Акурейри
Брюгге - Акурейри: обзор матча 10 августа 2023
Брюгге
10.08.2023, четверг, 21:00
Лига конференций, 3 раунд
5 : 1
Ответный матч – 5 : 1
Завершен
Акурейри
40'
Х. Ванакен
41'
А. Сков Ольсен
45'
И. Тиаго (П)
77'
Р. Яремчук
60'
H. Willard
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брюгге - Акурейри
90'
+2
Желтая карточка
H. Willard
86'
Замена
П. Петерсен
️️️️
H. Mar Steingrimsson
79'
Замена
I. Torbjörnsson Stöle
️️️️
H. Björn Steingrímsson
ГОЛ! 4:1!
Р. Яремчук
Пас отдал
М. Де Куйпер
77'
Замена
Ф. Зинкернагель
️️️️
У. Ветлесен
63'
60'
ГОЛ! 3:1!
H. Willard
Пас отдал
J. Snær Árnason
58'
Замена
E. Árni Aðalsteinsson
️️️️
Й. Эдмундссон
58'
Замена
H. Willard
️️️️
A. Fannar Stefansson
58'
Замена
J. Snær Árnason
️️️️
Á. Sigurgeirsson
Замена
К. Нильсен
️️️️
Р. Онидика
46'
Замена
Ж. Ордоньес
️️️️
Б. Мехеле
46'
Замена
Р. Яремчук
️️️️
И. Тиаго
46'
ГОЛ с пенальти! 3:0!
И. Тиаго
45'
ГОЛ! 2:0!
А. Сков Ольсен
Пас отдал
У. Ветлесен
41'
ГОЛ! 1:0!
Х. Ванакен
Пас отдал
А. Нуса
40'
31'
Желтая карточка
Á. Sigurgeirsson
Желтая карточка
У. Ветлесен
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брюгге
22
Симон Миньоле
ВР
44
Брэндон Мехеле
ЦЗ
58
Джорн Спайлерс
ЦЗ
7
Антонио Нуса
ЛВ
25
Рафаэль Онидика
ОП
29
Максим Де Куйпер
ЦП
10
Уго Ветлесен
ЦП
20
Ханс Ванакен
ЦП
17
Тажон Бьюкенан
ПВ
70
Андреас Сков Ольсен
ПВ
9
Игор Тиаго
ЦФ
Главный тренер
Ронни Дейла
Акурейри
12
Kristijan Jajalo
ВР
3
Dušan Brković
ЦЗ
2
Birgir Baldvinsson
ЦЗ
14
Andri Fannar Stefansson
ЦЗ
22
Hrannar Björn Steingrímsson
ЦЗ
4
Rodri
ЦП
10
Hallgrimur Mar Steingrimsson
ЦП
7
Йоан Эдмундссон
АП
11
Даниэль Хафстейнссон
ЦФ
11
Ásgeir Sigurgeirsson
ЦФ
Брюгге
29
Нордин Жекерс
ВР
4
Жоэль Ордоньес
ЦЗ
28
Дедрик Боята
ЦЗ
64
Кириани Саббе
ПЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
22
Михал Скурась
ЛВ
23
Матс Ритс
ЦП
11
Филип Зинкернагель
ПВ
94
Каспер Нильсен
ЦФ
11
Роман Яремчук
ЦФ
Акурейри
1
Ívar Arnbro Thórhallsson
ВР
13
Steinþór Már Auðunsson
ВР
5
Ívar Örn Árnason
ЦЗ
21
Паэтур Петерсен
ЛВ
29
Jakob Snær Árnason
ЦП
44
Valdimar Logi Sævarsson
ЦП
37
Harley Willard
ЦП
77
Bjarni Aðalsteinsson
ЦП
5
Alex Freyr Elísson
ЦП
9
Elfar Árni Aðalsteinsson
ЦФ
11
Ingimar Torbjörnsson Stöle
ЦФ
2-1-3-3-1
22
Миньоле
44
Мехеле
58
Спайлерс
25
Онидика
29
Де Куйпер
10
Ветлесен
20
Ванакен
7
Нуса
17
Бьюкенан
70
Сков Ольсен
9
Тиаго
4-2-1-2
12
2
14
22
3
4
10
7
Эдмундссон
11
11
Хафстейнссон
44
Мехеле
4
Ордоньес
4
Ордоньес
44
Мехеле
10
Ветлесен
11
Зинкернагель
11
Зинкернагель
10
Ветлесен
25
Онидика
94
Нильсен
94
Нильсен
25
Онидика
9
Тиаго
11
Яремчук
11
Яремчук
9
Тиаго
11
29
29
11
14
37
37
14
10
21
Петерсен
21
Петерсен
10
7
Эдмундссон
9
9
7
Эдмундссон
22
11
11
22
Остались в запасе
Брюгге
Акурейри
29
Нордин Жекерс
ВР
28
Дедрик Боята
ЦЗ
64
Кириани Саббе
ПЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
23
Матс Ритс
ЦП
22
Михал Скурась
ЛВ
Главный тренер
Ронни Дейла
1
Ívar Arnbro Thórhallsson
ВР
13
Steinþór Már Auðunsson
ВР
5
Ívar Örn Árnason
ЦЗ
44
Valdimar Logi Sævarsson
ЦП
77
Bjarni Aðalsteinsson
ЦП
5
Alex Freyr Elísson
ЦП
Остались в запасе
29
Нордин Жекерс
ВР
28
Дедрик Боята
ЦЗ
64
Кириани Саббе
ПЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
23
Матс Ритс
ЦП
22
Михал Скурась
ЛВ
Остались в запасе
1
Ívar Arnbro Thórhallsson
ВР
13
Steinþór Már Auðunsson
ВР
5
Ívar Örn Árnason
ЦЗ
44
Valdimar Logi Sævarsson
ЦП
77
Bjarni Aðalsteinsson
ЦП
5
Alex Freyr Elísson
ЦП
Главный тренер
Ронни Дейла
Статистика матча Брюгге - Акурейри
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Стандард
- : -
29.11.2026
Брюгге
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
0 : 3
25.11.2026
Ливерпуль
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
1 : 5
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Акурейри
Исландия. Лучший дивизион, 5 тур
Акурейри
5 : 1
24.10.2026
ИБВ
Исландия. Лучший дивизион, 4 тур
Валюр
4 : 1
17.10.2026
Акурейри
Исландия. Лучший дивизион, 3 тур
Стьярнан
0 : 0
10.10.2026
Акурейри
Исландия. Лучший дивизион, 2 тур
Акурейри
3 : 0
19.09.2026
Тор Акурейри
Исландия. Лучший дивизион, 1 тур
Хафнарфьордур
3 : 0
13.09.2026
Акурейри
Информация о матче
Стадион:
Ян Брейдель
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