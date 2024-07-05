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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Актобе - Спартак
Актобе - Спартак: обзор матча 05 июля 2024
Актобе
05.07.2024, пятница, 18:00
Товарищеские матчи
1 : 1
Завершен
Спартак
10'
М. Самородов
47'
Н. Чернов
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Актобе - Спартак
70'
Замена
П. Мелешин
️️️️
Р. Зобнин
70'
Замена
А. Зиньковский
️️️️
А. Соболев
70'
Замена
Д. Пруцев
️️️️
Т. Бонгонда
70'
Замена
Д. Плотников
️️️️
М. Игнатов
70'
Замена
А. Джебов
️️️️
Д. Зорин
70'
Замена
Н. Умяров
️️️️
К. Мартинс
70'
Замена
Т. Тавареш
️️️️
Р. Литвинов
70'
Замена
О. Рябчук
️️️️
Д. Хлусевич
70'
Замена
Е. Гузиев
️️️️
Н. Чернов
70'
Замена
А. Дуарте
️️️️
Д. Денисов
70'
Замена
А. Селихов
️️️️
А. Максименко
47'
ГОЛ! 1:1!
Н. Чернов
Пас отдал
А. Соболев
ГОЛ! 1:0!
М. Самородов
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Актобе
30
Игорь Шацкий
ВР
5
Богдан Вэтэжелу
ЛЗ
44
Матео Барач
ЦЗ
15
Габи Кики
ЦЗ
5
Леонель Струмия
ОП
7
Бауыржан Байтана
АП
21
Хосе Севальос
АП
3
Дмитрий Бессмертный
ПВ
12
Амаду Думбуя
ПВ
77
Дорни Ромеро
ЦФ
20
Максим Самородов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Спартак
98
Александр Максименко
ВР
23
Никита Чернов
ЦЗ
68
Руслан Литвинов
ЦЗ
97
Даниил Денисов
ПЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
35
Кристофер Мартинс
ОП
47
Роман Зобнин
ЦП
8
Михаил Игнатов
АП
28
Даниил Зорин
АП
10
Тео Бонгонда
ПВ
7
Александр Соболев
ЦФ
Главный тренер
Деян Станкович
Актобе
1
Игорь Трофимец
ВР
31
Адильхан Танжариков
ПЗ
5
Багдат Каиров
ПЗ
4
Хенри Агбо Уче
ЦП
Спартак
57
Александр Селихов
ВР
71
Илья Свинов
ВР
5
Олег Рябчук
ЛЗ
4
Алексис Дуарте
ЦЗ
15
Томаш Тавареш
ПЗ
77
Антон Зиньковский
ЛВ
18
Наиль Умяров
ОП
74
Егор Гузиев
ОП
25
Данил Пруцев
ЦП
7
Абдулло Джебов
ЦП
77
Даниил Плотников
ПВ
11
Павел Мелешин
ЦФ
3-1-3-3
30
Шацкий
5
Вэтэжелу
15
Кики
44
Барач
5
Струмия
7
Байтана
21
Севальос
12
Думбуя
20
Самородов
77
Ромеро
3
Бессмертный
4-1-1-3-1
98
Максименко
26
Хлусевич
23
Чернов
68
Литвинов
97
Денисов
35
Мартинс
47
Зобнин
10
Бонгонда
28
Зорин
8
Игнатов
7
Соболев
98
Максименко
57
Селихов
57
Селихов
98
Максименко
26
Хлусевич
5
Рябчук
5
Рябчук
26
Хлусевич
97
Денисов
4
Дуарте
4
Дуарте
97
Денисов
68
Литвинов
15
Тавареш
15
Тавареш
68
Литвинов
35
Мартинс
18
Умяров
18
Умяров
35
Мартинс
23
Чернов
74
Гузиев
74
Гузиев
23
Чернов
10
Бонгонда
25
Пруцев
25
Пруцев
10
Бонгонда
28
Зорин
7
Джебов
7
Джебов
28
Зорин
7
Соболев
77
Зиньковский
77
Зиньковский
7
Соболев
8
Игнатов
77
Плотников
77
Плотников
8
Игнатов
47
Зобнин
11
Мелешин
11
Мелешин
47
Зобнин
Остались в запасе
Актобе
Спартак
1
Игорь Трофимец
ВР
31
Адильхан Танжариков
ПЗ
5
Багдат Каиров
ПЗ
4
Хенри Агбо Уче
ЦП
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
71
Илья Свинов
ВР
Главный тренер
Деян Станкович
Остались в запасе
1
Игорь Трофимец
ВР
31
Адильхан Танжариков
ПЗ
5
Багдат Каиров
ПЗ
4
Хенри Агбо Уче
ЦП
Остались в запасе
71
Илья Свинов
ВР
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Главный тренер
Деян Станкович
Статистика матча Актобе - Спартак
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Тобол
2 : 3
31.10.2026
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Актобе
2 : 2
25.10.2026
Кайрат
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Актобе
1 : 3
17.10.2026
Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Елимай
1 : 3
10.10.2026
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Актобе
2 : 2
18.09.2026
Улытау
Спартак
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Факел
- : -
30.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
1 : 0
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
1 : 1
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
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