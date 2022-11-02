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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Акрон - Пересвет
Акрон - Пересвет: обзор матча 02 ноября 2022
Акрон
02.11.2022, среда, 16:00
Россия. Кубок, 1/16 финала
5 : 0
Завершен
Пересвет
34'
К. Базелюк
41'
К. Базелюк
53'
В. Азаров
70'
Д. Сагуткин
82'
С. Кожедуб
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Акрон - Пересвет
ГОЛ! 5:0!
С. Кожедуб
82'
78'
Замена
Д. Когония
️️️️
Д. Сабусов
78'
Замена
М. Гребенев
️️️️
М. Погонин
ГОЛ! 4:0!
Д. Сагуткин
70'
63'
Замена
Р. Джафаров
️️️️
А. Егиазарян
Замена
А. Гусев
️️️️
Е. Бойцов
63'
58'
Желтая карточка
Е. Наседкин
56'
Замена
М. Гаджимагомедов
️️️️
Д. Кириченко
ГОЛ! 3:0!
В. Азаров
53'
46'
Замена
И. Мельников
️️️️
Г. Тулушев
ГОЛ! 2:0!
К. Базелюк
41'
ГОЛ! 1:0!
К. Базелюк
34'
1'
Желтая карточка
Д. Кириченко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Акрон
35
Виталий Сычев
ВР
71
Максим Матвеев
ЛЗ
90
Павел Шакуро
ЦЗ
3
Данил Сагуткин
ЦЗ
4
Иван Рогач
ЦЗ
11
Святослав Кожедуб
ЛВ
68
Ефим Бойцов
ЦП
20
Данил Полубояринов
ЦП
77
Дмитрий Сасин
АП
10
Константин Базелюк
ЦФ
99
Владимир Азаров
ЦФ
Главный тренер
Евгений Калешин
Пересвет
78
Никита Сухоносов
ВР
18
Арсен Егиазарян
ЛЗ
22
Рауф Новрузов
ЦЗ
74
Олег Егорушкин
ЦЗ
32
Даниил Кириченко
ЦЗ
3
Михаил Борисов
ЦЗ
8
Денис Сабусов
ЦП
9
Максим Яковлев
ЦП
7
Евгений Наседкин
ЦП
10
Михаил Погонин
ЦП
71
Георгий Тулушев
ПВ
Главный тренер
Артур Авакянц
Акрон
24
Алил Магомедов
ВР
31
Дмитрий Нагаев
ВР
5
Джамалдин Ходжаниязов
ЛЗ
58
Илья Зуев
ЦЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
6
Сергей Макаров
ОП
7
Евгений Песегов
ЦП
27
Иван Чудин
ЦП
78
Алексей Гусев
АП
99
Максим Палиенко
АП
12
Владимир Марухин
ЛФ
9
Карим Гираев
ЦФ
Пересвет
12
Даниил Колесников
ВР
2
Владислав Мельниченко
ЦЗ
5
Мурад Гаджимагомедов
ПЗ
23
Роман Джафаров
ОП
5
Даут Когония
ОП
14
Максим Гребенев
ОП
32
Иван Мельников
ЦП
4-2-2-2
35
Сычев
71
Матвеев
3
Сагуткин
4
Рогач
90
Шакуро
68
Бойцов
20
Полубояринов
11
Кожедуб
77
Сасин
99
Азаров
10
Базелюк
3-2-4-1
78
Сухоносов
74
Егорушкин
32
Кириченко
3
Борисов
22
Новрузов
18
Егиазарян
9
Яковлев
7
Наседкин
10
Погонин
8
Сабусов
71
Тулушев
68
Бойцов
78
Гусев
78
Гусев
68
Бойцов
18
Егиазарян
23
Джафаров
23
Джафаров
18
Егиазарян
32
Кириченко
5
Гаджимагомедов
5
Гаджимагомедов
32
Кириченко
8
Сабусов
5
Когония
5
Когония
8
Сабусов
10
Погонин
14
Гребенев
14
Гребенев
10
Погонин
71
Тулушев
32
Мельников
32
Мельников
71
Тулушев
Остались в запасе
Акрон
Пересвет
12
Владимир Марухин
ЛФ
4
Константин Савичев
ПЗ
9
Карим Гираев
ЦФ
24
Алил Магомедов
ВР
31
Дмитрий Нагаев
ВР
5
Джамалдин Ходжаниязов
ЛЗ
58
Илья Зуев
ЦЗ
6
Сергей Макаров
ОП
7
Евгений Песегов
ЦП
27
Иван Чудин
ЦП
99
Максим Палиенко
АП
Главный тренер
Евгений Калешин
12
Даниил Колесников
ВР
2
Владислав Мельниченко
ЦЗ
Главный тренер
Артур Авакянц
Остались в запасе
12
Владимир Марухин
ЛФ
4
Константин Савичев
ПЗ
9
Карим Гираев
ЦФ
24
Алил Магомедов
ВР
31
Дмитрий Нагаев
ВР
5
Джамалдин Ходжаниязов
ЛЗ
58
Илья Зуев
ЦЗ
6
Сергей Макаров
ОП
7
Евгений Песегов
ЦП
27
Иван Чудин
ЦП
99
Максим Палиенко
АП
Остались в запасе
12
Даниил Колесников
ВР
2
Владислав Мельниченко
ЦЗ
Главный тренер
Евгений Калешин
Главный тренер
Артур Авакянц
Статистика матча Акрон - Пересвет
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Акрон
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Рубин
- : -
28.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
0 : 1
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Пересвет
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 17 тур
Пересвет
0 : 1
11.11.2023
Красное Знамя
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Сатурн
2 : 0
05.11.2023
Пересвет
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Пересвет
1 : 2
28.10.2023
Космос
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
Калуга
5 : 0
22.10.2023
Пересвет
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 13 тур
Пересвет
1 : 3
16.10.2023
Химки-М
Информация о матче
Главный судья:
Николай Волошин
(Смоленск)
Стадион:
Кристалл
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