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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Ахмат - Окжетпес
Ахмат - Окжетпес: обзор матча 21 января 2014
Ахмат
21.01.2014, вторник, 18:00
Товарищеские матчи
6 : 1
Завершен
Окжетпес
12'
Адилсон
28'
А. Ахъядов
53'
Кану
57'
Аилтон
62'
Аилтон
81'
И. Лебеденко
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Ахмат - Окжетпес
ГОЛ! 6:0!
И. Лебеденко
81'
ГОЛ! 5:0!
Аилтон
62'
ГОЛ! 4:0!
Аилтон
57'
ГОЛ! 3:0!
Кану
53'
Замена
Аилтон
️️️️
А. Ахъядов
46'
Замена
Г. Теодор Грозав
️️️️
М. Рыбус
46'
Замена
Кану
️️️️
И. Айссати
46'
Замена
Маурисио
️️️️
Адилсон
46'
Замена
И. Лебеденко
️️️️
М. Фусейни
46'
Замена
Ю. Ояла
️️️️
М. Тагилов
46'
Замена
Ф. Кудряшов
️️️️
А. Феррейра
46'
Замена
Е. Городов
️️️️
Е. Кобозев
46'
ГОЛ! 2:0!
А. Ахъядов
28'
Замена
Р. Уциев
️️️️
И. Темников
23'
ГОЛ! 1:0!
Адилсон
12'
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Ахмат - Окжетпес
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Окжетпес
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Елимай
1 : 4
31.10.2026
Окжетпес
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Окжетпес
3 : 0
24.10.2026
Каспий
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Окжетпес
1 : 0
17.10.2026
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Улытау
2 : 0
11.10.2026
Окжетпес
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Окжетпес
3 : 1
18.09.2026
Женис
Информация о матче
Стадион:
Ахмат-Арена
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