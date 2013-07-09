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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Нефтчи - Ахмат
Нефтчи - Ахмат: обзор матча 09 июля 2013
Нефтчи
09.07.2013, вторник, 17:30
Товарищеские матчи
0 : 1
Завершен
Ахмат
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Нефтчи - Ахмат
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Нефтчи
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- : -
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01.11.2026
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24.10.2026
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Азербайджан. Премьер-лига, 8 тур
Карабах
3 : 3
17.10.2026
Нефтчи
Азербайджан. Премьер-лига, 7 тур
Нефтчи
0 : 0
09.10.2026
Сабах
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
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0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Стадион:
Бакссел арена (8-й км)
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