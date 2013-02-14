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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Металлург - Ахмат
Металлург - Ахмат: обзор матча 14 февраля 2013
Металлург
14.02.2013, четверг, 18:30
Товарищеские матчи
1 : 2
Завершен
Ахмат
35'
Маурисио
48'
Маурисио
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Металлург - Ахмат
72'
Замена
Э. Ндоасель
️️️️
Аилтон
70'
Замена
А. Феррейра
️️️️
М. Коморовски
48'
ГОЛ! 0:2!
Маурисио
35'
ГОЛ! 0:1!
Маурисио
Начало матча
Статистика матча Металлург - Ахмат
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Металлург
Украина. Кубок, 1/16 финала
Металлург
1 : 2
18.09.2025
Феникс-Мариуполь
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Металлург
0 : 3
15.05.2016
Карпаты
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Динамо К
3 : 0
07.05.2016
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Металлург
0 : 3
30.04.2016
Черноморец
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Олимпик
0 : 0
23.04.2016
Металлург
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Стадион:
Славутич-Арена
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Ахмат
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