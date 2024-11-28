Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Реал Сосьедад - Аякс
Реал Сосьедад - Аякс: обзор матча 28 ноября 2024
Реал Сосьедад
28.11.2024, четверг, 23:00
Лига Европы, 5 тур
2 : 0
Завершен
Аякс
67'
А. Барренечеа
85'
Т. Кубо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Реал Сосьедад - Аякс
Желтая карточка
А. Муньос
90'
+2
Желтая карточка
Х. Арамбуру
90'
89'
Желтая карточка
Б. ван ден Бомен
Замена
С. Гомес
️️️️
Т. Кубо
87'
Замена
У. Садик
️️️️
М. Оярсабаль
87'
ГОЛ! 2:0!
Т. Кубо
85'
81'
Желтая карточка
О. Вейндал
74'
Замена
О. Вейндал
️️️️
Й. Хато
74'
Замена
К. Хлинссон
️️️️
К. Фитц-Джим
ГОЛ! 1:0!
А. Барренечеа
Пас отдал
Т. Кубо
67'
65'
Замена
Д. Банел
️️️️
Б. Траоре
65'
Замена
Б. ван ден Бомен
️️️️
С. Бергейс
Замена
А. Барренечеа
️️️️
Ш. Бекер
65'
Замена
Б. Турриэнтес
️️️️
Л. Сучич
46'
Замена
Х. Арамбуру
️️️️
А. Элустондо
45'
+4
34'
Замена
К. Расмуссен
️️️️
Б. Бробби
Желтая карточка
Б. Мендес
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
5
Игор Субельдия
ЦЗ
21
Наиф Агер
ЦЗ
10
Микель Оярсабаль
(К)
ЛВ
36
Мартин Субименди
ЦП
24
Лука Сучич
ЦП
10
Брайс Мендес
ПВ
23
Шеральдо Бекер
ПВ
14
Такефуса Кубо
ПВ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Аякс
22
Ремко Пасвер
ВР
15
Юри Бас
ЛЗ
2
Девин Ренш
ЦЗ
6
Йосип Шутало
ЦЗ
21
Йоррел Хато
ЦЗ
23
Стивен Бергейс
ЦП
14
Джордан Хендерсон
(К)
ЦП
28
Киан Фитц-Джим
ЦП
11
Бертран Траоре
ПВ
9
Брайан Бробби
ЦФ
29
Чуба Акпом
ЦФ
Главный тренер
Франческо Фариоли
Реал Сосьедад
13
Унаи Марреро
ВР
16
Хави Лопес
ЛЗ
17
Серхио Гомес
ЛЗ
16
Хон Пачеко
ЦЗ
19
Хон Мартин
ЦЗ
2
Хон Арамбуру
ПЗ
7
Андер Барренечеа
ЛВ
8
Йон-Андер Оласагасти
ЦП
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
11
Йон Магунаселайя
АП
15
Пабло Марин
АП
6
Умар Садик
ЦФ
Аякс
1
Диант Рамай
ВР
1
Джей Гортер
ВР
5
Овен Вейндал
ЛЗ
22
Ахметджан Каплан
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
24
Йорти Мокио
ЦЗ
3
Антон Гаеи
ПЗ
34
Джейдон Банел
ЛВ
8
Бранко ван ден Бомен
ЦП
14
Кристиан Хлинссон
АП
7
Кристиан Расмуссен
ЦФ
4-2-3-1
1
Ремиро
3
Муньос
5
Субельдия
21
Агер
6
Элустондо
36
Субименди
24
Сучич
10
Оярсабаль
23
Бекер
14
Кубо
10
Мендес
4-3-1-2
22
Пасвер
2
Ренш
6
Шутало
21
Хато
15
Бас
23
Бергейс
14
Хендерсон
28
Фитц-Джим
11
Траоре
29
Акпом
9
Бробби
14
Кубо
17
Гомес
17
Гомес
14
Кубо
6
Элустондо
2
Арамбуру
2
Арамбуру
6
Элустондо
24
Сучич
8
Турриэнтес
8
Турриэнтес
24
Сучич
23
Бекер
7
Барренечеа
7
Барренечеа
23
Бекер
10
Оярсабаль
6
Садик
6
Садик
10
Оярсабаль
21
Хато
5
Вейндал
5
Вейндал
21
Хато
23
Бергейс
8
ван ден Бомен
8
ван ден Бомен
23
Бергейс
28
Фитц-Джим
14
Хлинссон
14
Хлинссон
28
Фитц-Джим
11
Траоре
34
Банел
34
Банел
11
Траоре
9
Бробби
7
Расмуссен
7
Расмуссен
9
Бробби
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Аякс
13
Унаи Марреро
ВР
16
Хави Лопес
ЛЗ
16
Хон Пачеко
ЦЗ
19
Хон Мартин
ЦЗ
8
Йон-Андер Оласагасти
ЦП
11
Йон Магунаселайя
АП
15
Пабло Марин
АП
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
1
Диант Рамай
ВР
1
Джей Гортер
ВР
22
Ахметджан Каплан
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
24
Йорти Мокио
ЦЗ
3
Антон Гаеи
ПЗ
Главный тренер
Франческо Фариоли
Остались в запасе
13
Унаи Марреро
ВР
16
Хави Лопес
ЛЗ
16
Хон Пачеко
ЦЗ
19
Хон Мартин
ЦЗ
8
Йон-Андер Оласагасти
ЦП
11
Йон Магунаселайя
АП
15
Пабло Марин
АП
Остались в запасе
1
Диант Рамай
ВР
1
Джей Гортер
ВР
22
Ахметджан Каплан
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
24
Йорти Мокио
ЦЗ
3
Антон Гаеи
ПЗ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Главный тренер
Франческо Фариоли
Статистика матча Реал Сосьедад - Аякс
3
2
Всего ударов по воротам
12
12
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
5
4
Нарушения
20
17
Офсайды
1
1
Количество передач
429
384
Сейвы
3
1
Точность передач %
82
80
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
3
5
Удары из пределов штрафной
9
6
Удары из-за пределов штрафной
3
6
xG (ожидаемые голы)
2.04
0.74
Матчи команд
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 14 тур
Реал Сосьедад
- : -
29.11.2026
Севилья
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
2 : 1
26.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
3 : 2
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фейеноорд
1 : 1
29.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фейеноорд
1 : 1
29.11.2026
Аякс
Лига конференций, 4 тур
Аякс
4 : 0
26.11.2026
Тун
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
3 : 0
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Информация о матче
Главный судья:
Матей Юг
(Любляна)
Стадион:
Реале Арена
Новости команд
Все
Реал Сосьедад
Аякс
«Реал Сосьедад» – «Севилья»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 29 ноября 2026
21:50
Ла Лига: шансы «Реала Сосьедад» и «Севильи» на победу в матче 14-го тура
Вчера, 09:47
Тренер «Сосьедада» доволен игрой Захаряна
Вчера, 00:24
В «Сосьедаде» думают о зимнем уходе Захаряна
27 ноября
2
Захарян нанес 2 удара по воротам в 1-й за почти 1000 дней игре еврокубков, где он вышел в старте
27 ноября
1
«Реал Сосьедад» – «Севилья»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 29 ноября 2026
21:50
Ла Лига: шансы «Реала Сосьедад» и «Севильи» на победу в матче 14-го тура
Вчера, 09:47
Тренер «Сосьедада» доволен игрой Захаряна
Вчера, 00:24
В «Сосьедаде» думают о зимнем уходе Захаряна
27 ноября
2
Захарян нанес 2 удара по воротам в 1-й за почти 1000 дней игре еврокубков, где он вышел в старте
27 ноября
1
«Аякс» – «Тун»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
26 ноября
Лига Конференций: шансы «Аякса» и «Туна» на победу в матче 4-го тура
25 ноября
Эредивизи: шансы «Аякса» и «Ден Хаага» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Твенте» и «Аякса» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Мидтьюлланд» – «Аякс»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+