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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Селтик - Аякс
Селтик - Аякс: обзор матча 26 ноября 2015
Селтик
26.11.2015, четверг, 23:05
Лига Европы, группа A, 5 тур
1 : 2
Завершен
Аякс
4'
К. МакГрегор
22'
А. Милик
88'
В. Черны
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Селтик - Аякс
88'
ГОЛ! 1:2!
В. Черны
Пас отдал
А. Милик
Желтая карточка
С. Аллан
80'
80'
Замена
Я. Саного
️️️️
М. ван дер Хоорн
78'
Желтая карточка
К. Тете
Замена
Э. Исагирре
️️️️
К. Тирни
78'
72'
Замена
Д. ван де Бек
️️️️
Л. Шоне
Замена
С. Аллан
️️️️
Г. Маккей-Стивен
72'
69'
Замена
В. Черны
️️️️
В. Фишер
Замена
Ч. Малгрю
️️️️
Т. Рогич
66'
22'
ГОЛ! 1:1!
А. Милик
Пас отдал
В. Фишер
ГОЛ! 1:0!
К. МакГрегор
Пас отдал
Г. Маккей-Стивен
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Селтик
1
Крейг Гордон
ВР
6
Киран Тирни
ЛЗ
55
Йозо Шимунович
ЦЗ
28
Дедрик Боята
ЦЗ
23
Микаэль Лустиг
ЦЗ
42
Каллум МакГрегор
ЦП
11
Гэри Маккей-Стивен
ЦП
17
Стюарт Армстронг
ЦП
7
Том Рогич
АП
49
Джеймс Форрест
ПВ
29
Ли Гриффитс
ЦФ
Главный тренер
Ронни Дейла
Аякс
24
Яспер Силлессен
ВР
35
Митчелл Дийкс
ЛЗ
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
8
Неманья Гудель
ЦП
20
Лассе Шоне
ЦП
18
Дэви Классен
АП
8
Амин Юнес
АП
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
7
Виктор Фишер
ЦФ
Главный тренер
Франк де Бур
Селтик
26
Логан Бэйлли
ВР
4
Чарли Малгрю
ЦЗ
4
Эфе Эмброуз
ЦЗ
3
Эмилио Исагирре
ЦЗ
19
Скотт Аллан
ЦП
27
Надир Чифци
ЦФ
9
Энтони Стоукс
ЦФ
Аякс
1
Дидрик Бур
ВР
16
Рикардо ван Рейн
ЦЗ
5
Джон Хейтинга
ЦЗ
24
Ник Виргевер
ЦЗ
6
Донни ван де Бек
ЦП
18
Вацлав Черны
ЦФ
9
Яя Саного
ЦФ
4-3-2-1
1
Гордон
6
Тирни
28
Боята
23
Лустиг
55
Шимунович
42
МакГрегор
11
Маккей-Стивен
17
Армстронг
7
Рогич
49
Форрест
29
Гриффитс
3-1-2-2-2
24
Силлессен
2
Тете
3
ван дер Хоорн
35
Дийкс
44
Ридевальд
8
Гудель
20
Шоне
18
Классен
8
Юнес
7
Фишер
30
Милик
7
Рогич
4
Малгрю
4
Малгрю
7
Рогич
6
Тирни
3
Исагирре
3
Исагирре
6
Тирни
11
Маккей-Стивен
19
Аллан
19
Аллан
11
Маккей-Стивен
20
Шоне
6
ван де Бек
6
ван де Бек
20
Шоне
7
Фишер
18
Черны
18
Черны
7
Фишер
3
ван дер Хоорн
9
Саного
9
Саного
3
ван дер Хоорн
Остались в запасе
Селтик
Аякс
26
Логан Бэйлли
ВР
4
Эфе Эмброуз
ЦЗ
27
Надир Чифци
ЦФ
9
Энтони Стоукс
ЦФ
Главный тренер
Ронни Дейла
1
Дидрик Бур
ВР
16
Рикардо ван Рейн
ЦЗ
5
Джон Хейтинга
ЦЗ
24
Ник Виргевер
ЦЗ
Главный тренер
Франк де Бур
Остались в запасе
26
Логан Бэйлли
ВР
4
Эфе Эмброуз
ЦЗ
27
Надир Чифци
ЦФ
9
Энтони Стоукс
ЦФ
Остались в запасе
1
Дидрик Бур
ВР
16
Рикардо ван Рейн
ЦЗ
5
Джон Хейтинга
ЦЗ
24
Ник Виргевер
ЦЗ
Главный тренер
Ронни Дейла
Главный тренер
Франк де Бур
Статистика матча Селтик - Аякс
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
- : -
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Фалкирк
2 : 0
01.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Хиберниан
1 : 2
25.10.2026
Селтик
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
- : -
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Лига конференций, 2 тур
Аякс
2 : 0
22.10.2026
Аталанта
Информация о матче
Главный судья:
Феликс Цвайер
(Берлин)
Стадион:
Селтик Парк
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол
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