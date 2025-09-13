Введите ваш ник на сайте
Пяст - Ягеллония: онлайн-трансляция 13 сентября 2025

Пяст
13.09.2025, суббота, 21:15
Польша. Экстракласа, 8 тур
- : -
Не начался
Ягеллония
Матч Личные встречи Таблица
Статистика матча Пяст - Ягеллония
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
Все
Пяст
Ягеллония
«Нови Пазар» – «Ягеллония»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 7.50
23 июля, 10:23
Команда РПЛ возглавила рейтинг самых посещаемых клубов в Восточной Европе
29 мая, 15:16
11
Лучшим бомбардиром Лиги конференций стал форвард «Ягеллонии»
29 мая, 01:11
«Ягеллония» – «Бетис»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 апреля 2025
17 апреля, 18:35
Лига конференций. «Бетис», «Фиорентина» и «Рапид» выиграли в 1/4 финала
11 апреля, 00:09
«Зенит» готов заплатить 3 миллиона за польского форварда Сверчка
1 июля 2021, 21:48
16
«Зенит» интересуется нападающим сборной Польши Сверчком. Недавно он забил сборной России
26 июня 2021, 01:37
15
Игрок «Пяста» Дзичек, которого хотел купить «Локомотив», перешел в «Лацио»
23 августа 2019, 13:44
3
Опорный полузащитник «Пяста» Дзичек может перейти в «Локомотив» за 2 миллиона
21 августа 2019, 18:15
Гончаренко – о матче с «Пястом»: «Есть позитивные моменты, а есть не совсем хорошие»
30 января 2018, 06:54
2
Больше новостей
Польша. Экстракласа
Все
Текущие
Будущие
Польша. Экстракласа, 5 тур
Погонь
- : -
17.08.2025
Гурник
Польша. Экстракласа, 5 тур
Радомяк
- : -
17.08.2025
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 5 тур
Висла Плоцк
- : -
17.08.2025
Легия
Польша. Экстракласа, 5 тур
Брук-Бет Термалица
- : -
17.08.2025
Ракув
Польша. Экстракласа, 6 тур
Радомяк
- : -
22.08.2025
Брук-Бет Термалица
Польша. Экстракласа, 5 тур
Погонь
- : -
17.08.2025
Гурник
Польша. Экстракласа, 5 тур
Радомяк
- : -
17.08.2025
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 5 тур
Висла Плоцк
- : -
17.08.2025
Легия
Польша. Экстракласа, 5 тур
Брук-Бет Термалица
- : -
17.08.2025
Ракув
Польша. Экстракласа, 6 тур
Радомяк
- : -
22.08.2025
Брук-Бет Термалица
Польша. Экстракласа, 6 тур
Видзев
- : -
22.08.2025
Погонь
Польша. Экстракласа, 6 тур
Ракув
- : -
23.08.2025
Лех
Польша. Экстракласа, 6 тур
Корона
- : -
23.08.2025
Мотор Люблин
Польша. Экстракласа, 6 тур
Гурник
- : -
23.08.2025
ГКС Катовице
Последние матчи
Все
Пяст
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 5 тур
Мотор Люблин
0 : 0
16.08.2025
Пяст
Лига конференций, 3 раунд
Ягеллония
2 : 2
14.08.2025
Силькеборг
Польша. Экстракласа, 4 тур
Ягеллония
5 : 2
10.08.2025
Краковия
Лига конференций, 3 раунд
Силькеборг
0 : 1
07.08.2025
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 3 тур
Висла Плоцк
2 : 0
01.08.2025
Пяст
Польша. Экстракласа, 5 тур
Мотор Люблин
0 : 0
16.08.2025
Пяст
Польша. Экстракласа, 3 тур
Висла Плоцк
2 : 0
01.08.2025
Пяст
Польша. Экстракласа, 2 тур
Пяст
0 : 1
26.07.2025
Гурник
Польша. Экстракласа, 34 тур
Лех
1 : 0
24.05.2025
Пяст
Польша. Экстракласа, 33 тур
Пяст
2 : 0
17.05.2025
Гурник
Лига конференций, 3 раунд
Ягеллония
2 : 2
14.08.2025
Силькеборг
Польша. Экстракласа, 4 тур
Ягеллония
5 : 2
10.08.2025
Краковия
Лига конференций, 3 раунд
Силькеборг
0 : 1
07.08.2025
Ягеллония
Лига конференций, 2 раунд
Ягеллония
3 : 1
31.07.2025
Нови Пазар
Польша. Экстракласа, 2 тур
Ягеллония
3 : 2
27.07.2025
Видзев
